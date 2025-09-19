Francia: torres de Notre Dame vuelven a ser accesibles al público tras el incendio de 2019

Emmanuel Macron visitando el campanario de la Catedral de Notre Dame. | Foto: AFP

Las torres de la catedral de Notre Dame, ubicada en la ciudad de París, en Francia, vuelven a abrir sus puertas al público luego de haber sido completamente restauradas, tras el devastador incendio ocurrido el 15 de abril de 2019.

Aunque las causas del incendio nunca llegaron a esclarecerse, la emblemática catedral fue cerrada. Tras 6 años de reparaciones, finalmente reabrió sus puertas en una ceremonia encabezada por el presidente Emmanuel Macron.

¿Por qué visitar las torres?

Se tienen que subir 424 peldaños, pero el esfuerzo vale la pena para contemplar la vista panorámica de 360 grados de París, una de las más impresionantes de la ciudad.

El recorrido de la visita, suspendido tras el incendio, se ha reorganizado por completo para convertirlo en "una experiencia inspiradora", según Marie Lavandier, presidenta del Centro de Monumentos Nacionales (CMN).

La visita, de unos 45 minutos de duración, comienza en la torre sur con la subida al campanario, antes invisible, gracias a la construcción de una espectacular escalera de doble vuelta en roble macizo.

Posteriormente, el visitante accede a las terrazas, que culminan a 69 metros, y descubre las dos campanas principales de la catedral, entre ellas Emmanuel, que pesa más de 13 toneladas y sólo repica en grandes ocasiones.

El recorrido continúa por el llamado patio de las cisternas, que separa las dos torres y permite ver el "bosque", el armazón de madera reconstruido tras haber sido devastado por las llamas. El descenso se realiza por la torre norte.

Conseguir entradas para subir a las torres es más complicado que visitar la catedral en sí, porque se ha fijado un límite de 400.000 visitantes al año, mientras que cada día entran en el edificio gótico unas 30.000 personas.

Para las torres, sólo pueden entrar 19 personas a la vez y se requiere una buena condición física. La visita a la catedral es gratuita y la de las torres cuesta 16 euros, alrededor de 19 dólares.

¿Qué obras se han realizado?

La prioridad fue la torre norte, ya que las llamas habían comenzado a atacar su campanario. "Los bomberos fueron unos héroes", recuerda Philippe Jost, presidente del organismo a cargo de la restauración de la catedral.

Fue necesario sustituir las vigas calcinadas y descolgar las ocho campanas para inspeccionar los posibles daños en una fundición. Esto supuso toda una hazaña técnica: levantar con gatos hidráulicos las 150 toneladas del campanario.

La torre sur, que se salvó del incendio, fue restaurada porque las vigas estaban carcomidas. También se cambió la cubierta de plomo del tejado.

Se instalaron importantes equipos para facilitar las visitas y reforzar la seguridad, especialmente contra incendios.

Las obras de las torres se financiaron en el marco de la fase 2 del proyecto, la de restauración, por un importe de 552 millones de euros, unos 616 millones de dólares.

¿Qué queda por hacer en Notre Dame?

La parte más importante del proyecto está hecha, con la apertura de la catedral el 8 de diciembre de 2024 y el actual acceso a las torres.

"Ahora nuestro objetivo es completar la restauración", afirma Philippe Jost. Las próximas obras tienen como objetivo renovar el ábside, en el extremo este del edificio.