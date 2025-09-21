HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

José Luis García narraba un accidente en el municipio mexicano de García, Nuevo León, sin saber que su exesposa, Débora Estrella —quien también ejercía el periodismo— se encontraba entre las personas afectadas.

Un periodista mexicano tocó narrar en vivo el accidente en el que estaba involucrado su exesposa.
Un periodista mexicano tocó narrar en vivo el accidente en el que estaba involucrado su exesposa.

El periodista mexicano José Luis García vivió un tenso momento a nivel nacional al tener que reportar un accidente de avioneta en el municipio de García, Nuevo León. Su exesposa, Débora Estrella, se encontraba entre las víctimas del siniestro ocurrido en la zona del Parque Industrial Ciudad Mitras.

La aeronave cayó a la orilla de un río, cerca de Riveras Interpuerto. Tras el impacto, los equipos de emergencia acudieron al lugar para intentar rescatar a los tripulantes. Sin embargo, Protección Civil del Estado confirmó el fallecimiento de Débora Estrella y de Manuel Guerra Cavazos, alcalde del municipio de García.

El pasado entre ambos comunicadores

Publicación de José Luis García que psoteriormente borró.

José Luis García reportó muerte de su exesposa Débora Estrealla sin saberlo

Luego de que el accidente tuviera repercusión en redes sociales, José Luis García —el periodista mencionado— informó sobre lo ocurrido en García, Nuevo León, como parte de su rutina profesional, aún sin saber que su expareja se encontraba entre las personas fallecidas.

En su publicación, escribió: "Cae avioneta. Protección Civil de Nuevo León confirma la muerte de una pareja muy cerca de Riveras Interpuerto, en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en García. La aeronave fue captada en video cuando caía a la orilla del río por vecinos de la zona".

Tras la publicación, usuarios en redes sociales comenzaron a especular que entre las víctimas podría estar su exesposa, Débora Estrella. “Se cree que era tu exesposa, José Luis, principalmente porque ella subió una foto de una avioneta a sus historias de Instagram”, comentó una usuaria. Ante los rumores y por respeto, García eliminó la publicación horas más tarde.

Débora Estrella había compartido una

Historia de Débora Estrella horas antes del accidente.

¿Quién era Débora Estrella, conductora que falleció en un accidente aéreo en México?

Débora Estrella era una figura reconocida en el ámbito periodístico local, especialmente por su labor como conductora en el noticiero 'Telediario'. Horas antes de que se confirmara su fallecimiento, la presentadora compartió en redes sociales una imagen de la avioneta en la que viajaba, acompañada de un mensaje que, tras los hechos, cobró un significado inesperado.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información detallada sobre el desplome de la avioneta que acabó con la vida de la conductora Débora Estrella. Sin embargo, la noticia generó un gran impacto en redes sociales y se volvió altamente mediática, con una amplia participación de usuarios, cuya intervención ayudó a identificar a la víctima.

