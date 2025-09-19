HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Hombre vestido de ‘El Chavo del 8’ es arrestado por llevar droga en Brasil y tiene curiosa reacción al llegar a comisaría

Un hombre disfrazado de ‘El Chavo del 8’ fue arrestado en Brasil tras ser hallado con marihuana. Su peculiar reacción al imitar al personaje se volvió viral en redes sociales.

Hombre vestido de ‘El Chavo del 8’ fue arrestado por llevar droga en Brasil.
Hombre vestido de ‘El Chavo del 8’ fue arrestado por llevar droga en Brasil. | Newsweek

En Brasil, un hombre vestido de ‘El Chavo del 8’ fue arrestado por la policía mientas viajaba en un colectivo. Durante un operativo de control de seguridad, se le encontró marihuana destinada para consumo personal y al momento de ser arrestado tuvo una curiosa reacción. Mientras lo llevaban esposado, realizó un divertido movimiento con los pies, imitando al famoso personaje mexicano, lo cual rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Este hecho suceso tuvo lugar en Río de Janeiro, como parte de un operativo de la Operación Seguridad Presente, cuyo objetivo es supervisar el transporte público y combatir la delincuencia en la zona serrana de la ciudad.

PUEDES VER: Cámara de Diputados de Brasil avanza ley que podría amnistiar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

lr.pe

Hombre disfrazado de ‘El Chavo del 8’ es arrestado por llevar droga en Brasil

Unos agentes subieron a un colectivo y, al ver al hombre, de 24 años, disfrazado, decidieron acercarse para identificarlo. El hombre reconoció que llevaba marihuana para su consumo personal y entregó dos cigarrillos ya armados.

Luego, lo trasladaron a la Comisaría 96ª de Miguel Pereira, donde fue acusado por el uso y consumo de drogas. Sin embargo, después de declarar, fue puesto en libertad. Asimismo, el material que le incautaron será sometido a un análisis para verificar su composición.

PUEDES VER: Brasil revela que EEUU aún no concede visas a sus funcionarios que irán a Asamblea General de la ONU

lr.pe

Detenido imitó los gestos de 'El Chavo' tras llegar a la comisaría

Mientras lo esposaban y al llegar a la comisaría, el hombre decidió imitar a ‘El Chavo del 8’, y comenzó a hacer los típicos gestos que lo caracterizan. El gesto que representó fue la famosa escena en la que 'El Chavo', cuando las cosas no le salían bien, mueve sus pies de manera cómica. Esta reacción sorprendió y causó risas entre los testigos.

El video de esta insólita escena se viralizó rápidamente por las redes sociales. A medida que se compartía, los comentarios comenzaron a acumularse, combinando la indignación por el acto del joven con un toque de humor.

PUEDES VER: Lula responde a Trump y defiende condena contra Bolsonaro por intento de golpe: “La soberanía de Brasil no es negociable”

lr.pe

Brasil: rescatan a niña que estuvo 6 años en cautiverio a manos de sus padres

Una niña de apenas seis años fue encontrada en una especie de "prisión" privada en Brasil. Según el personal que la halló, la pequeña parecía completamente sorprendida, como si nunca hubiera estado fuera de su casa. Los padres mantenían a la menor en cautiverio, completamente aislada y sin contacto con el mundo exterior.

El operativo para rescatar a la niña ocurrió en el barrio Jardim Santa Esmeralda, Sorocaba, estado de San Pablo, tras una denuncia anónima que alertaba a la policía sobre la situación de la menor. Al llegar a la casa, los oficiales encontraron a la menor en un estado preocupante: no sabía hablar, solo emitía gritos, no comía alimentos sólidos y ni siquiera había recibido vacunas.

