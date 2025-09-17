El papa León XIV expresó este miércoles su apoyo hacia la población de Gaza y denunció que, "una vez más", se han visto forzados a abandonar sus casas debido a la violencia; esto durante el segundo día de la gran ofensiva terrestre israelí en la Ciudad de Gaza.

"Transmito mi profunda solidaridad con el pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y sobreviviendo en condiciones inaceptables, y una vez más se ha visto desplazado de su tierra de manera forzada", dijo el pontífice de 70 años después de su audiencia general en el Vaticano.

Papa exige la liberación de rehenes y que se respete el derecho humanitario en Gaza

Debido a la ofensiva israelí, que tiene como objetivo declarado destruir al movimiento islamista Hamás, cientos de miles de personas residentes en la Ciudad de Gaza, el principal centro urbano de la Franja, se vieron obligadas a abandonar la localidad.

"Renuevo mi llamamiento a un alto el fuego, a la liberación de los rehenes, a una solución diplomática negociada, y a que se respete plenamente el derecho humanitario internacional", subrayó León XIV.

"Ante el Señor Todopoderoso, que ha ordenado 'No matarás', y ante toda la historia de la humanidad, cada persona tiene siempre una dignidad inviolable que debe respetarse y protegerse", añadió.

León XIV señala que ha mantenido contacto telefónico con la comunidad local de Gaza

Antes de regresar al Vaticano desde Villa Barberini en Castel Gandolfo, donde se había trasladado la noche del lunes, el papa León XIV respondió a las preguntas de los periodistas sobre los efectos de la ofensiva del ejército israelí.

Al ser consultado sobre el éxodo de la población de Gaza, el papa reveló que ha estado en contacto telefónico con la comunidad local y con el párroco de la Sagrada Familia, el P. Gabriel Romanelli.

“Tantos no tienen dónde ir y por eso es una gran preocupación. He hablado también con nuestros allí, con el párroco: por ahora quieren quedarse, todavía resisten, pero hay que buscar realmente otra solución”.

El ataque de Israel que obligó el desplazamiento de la población de Gaza

El último martes, Israel lanzó un ataque terrorista sobre la ciudad de Gaza, afirmando que "Gaza está ardiendo", mientras que los palestinos describían el bombardeo como el más feroz que han soportado en dos años de conflicto.

Muchas personas, algunas caminando y otras en carros, cargaban sus pertenencias mientras huían de Gaza, desplazándose a través de una zona costera en el centro de la Franja.

Por su parte, Israel sostiene que la ofensiva para tomar el control de Gaza forma parte de un plan para erradicar al grupo militante Hamás de forma definitiva, y ha instado a los civiles a dirigirse hacia el sur, hacia una zona humanitaria establecida.

Papa se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania: "La OTAN no comenzó ninguna guerra"

En referencia a las declaraciones del Kremlin que sugieren una guerra de la OTAN contra Rusia, el Papa León XIV fue muy tajante. "La OTAN no ha comenzado ninguna guerra. Los polacos están preocupados porque sienten que su espacio aéreo ha sido invadido; es una situación muy tensa", declaró el Pontífice. Añadió que "la preocupación es mucha".

Asimismo, subrayó que la Santa Sede ha mantenido una postura neutral desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, a pesar de las complicaciones que esto ha generado. “La Santa Sede, desde que comenzó la guerra, ha hecho grandes esfuerzos por mantener una posición verdaderamente neutral, por difícil que sea”, sostuvo.