Rafael López Aliaga no logra audiencia privada con el Papa León XIV

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no consiguió la audiencia privada con el Papa León XIV que había buscado durante su visita al Vaticano. Según fuentes cercanas, la Santa Sede denegó la solicitud alegando problemas de agenda, aunque detrás de la decisión pesa también la intención de evitar que la figura del Pontífice sea utilizada con fines políticos.

La negativa constituye un revés para el burgomaestre, quien había intentado ser recibido en privado por el Papa. El Vaticano, sin embargo, mantiene una postura firme y ha dejado en claro que no tiene interés en otorgarle ese privilegio.

Frustrado en su intento, López Aliaga buscó asegurarse un asiento en las primeras filas de la audiencia general que cada miércoles ofrece el Papa en la Plaza de San Pedro. Aunque este evento es público y abierto a todos los fieles, el alcalde intentó recurrir a su cargo y a la Secretaría de Estado para obtener un trato especial.

Tras las reiteradas negativas por parte de la Santa Sede, López Aliaga adelantó su viaje a Estados Unidos, donde atenderá asuntos judiciales vinculados al litigio entre la Municipalidad y la empresa Odebrecht por los peajes. La maniobra fue leída como un berrinche político que deja en evidencia el fracaso de su estrategia en Roma.