Cubano que llegó a Perú en busca de mejor futuro se emociona al comprarse su primer carro: "No será 0 km, pero es satisfactorio"

El joven cubano compartió su logro con sus seguidores y agradeció el apoyo y la acogida recibida en el Perú. Asimismo, destacó que, aunque no se trata de un auto del año, ha conseguido cumplir su sueño gracias al esfuerzo y la dedicación.

El creador de contenido compartió con sus seguidores el sueño de comprarse su primer carro.
El creador de contenido compartió con sus seguidores el sueño de comprarse su primer carro.

Soy Marlon es un influencer cubano quien dejó atrás su país natal y emigró a Perú en busca de un mejor futuro. Mediante sus videos, muestra cómo es su nuevo estilo de vida en el país sudamericano, lo que le ha permitido ganarse rápidamente la acogida de los usuarios en redes sociales y sumar seguidores, algo que el creador de contenido ha agradecido en diferentes ocasiones. Ahora, tras más de un año viviendo en Lima, el joven extranjero se mostró emocionado de cumplir una de sus metas: comprarse su primer auto.

Aunque explicó que su nueva adquisición no es exactamente el modelo del año, ni mucho menos un carro 0 km, agradece haberlo conseguido gracias a su esfuerzo y trabajo constante. Asimismo, recalcó que cumplir dicho sueño no habría sido posible en Cuba, pues el sueldo mínimo ronda los 20 dólares, dinero que solo le alcanzaba para cubrir algunos alimentos básicos.

Streamer Sacha compra su primer auto gracias a sus seguidores y aconseja: "Trabajen más inteligente"

lr.pe

Joven de Cuba cumple su sueño en Perú

En un reciente video en su canal de YouTube, el influencer cubano compartió con sus seguidores la adquisición de su primer auto. Con una sonrisa y notablemente emocionado, comentó como fue su travesía para conseguirlo. Desde salir de Cuba hasta llegar a Perú.

"Les presentó mi carro. Se logró y esto es gracias al trabajo, al esfuerzo que no he dejado creer que los sueños se pueden cumplir, En que salí de Cuba con el propósito de salir adelante, tener oportunidades, pero nunca me imaginé que si tú trabajas y te esfuerzas puedes lograr grandes cosas (...) Sé que no será el carro del año o un carro 0 km, pero sé que es satisfactorio tener tu primer auto con tu trabajo. Esforzándote. Es una alegría total", comentó.

PUEDES VER:

El creador de contenido explicó con emoción que este sueño solo pudo cumplir en Perú, pues, según contó, el monto que recibía trabajando solo alcanzaba para comprar los alimentos básicos.

"Recuerdo que en Cuba trabajaba, pero no tenía esas esperanzas. Trabajaba solamente para llevar tu plato de comida a la mesa. Si comprabas comida no podías comprarte ropa. Era una situación difícil y complicada. Salí de Cuba para ayudar a mi familia y hoy, gracias a Perú, he cumplido una menta más.

