La tecnología se ha incorporado en el transporte público peruano. Cada vez son más los cobradores que aceptan pagos digitales como Yape o Plin. Estas billeteras electrónicas facilita a los pasajeros para no dependan de tener sencillo a la mano, permitiendo una rápida y práctica forma de pago. Ahora, un video en TikTok causó furor en redes sociales al mostrar a un empleado de una línea de bus utilizando un POS para cobrar pasaje.

El ingenio del cobrador fue aplaudido por los internautas, quienes bromearon que ahora los pasajeros ya no tendrán excusas para decir que no llevan efectivo o que Yape no funciona. El clip ya cuenta con más de 20.000 reacciones.

Hombre causa furor en redes por cobrar a pasajeros con POS

En el clip se puede observar como el cobrador de una línea en Perú pasó de asiento en asiento con un POS en la mano. Su objetivo era cobrar el monto del servicio mediante tarjeta de débito o crédito a alguna persona que no contara con dinero en efectivo o billetera digital como Plin y Yape.

Su ingenioso método no pasó desapercibido entre los usuarios, quienes aplaudieron la decisión del hombre de ofrecer distintos métodos de pago a los pasajeros. Además, señalaron que con esta estrategia los viajeros ya no tendrían excusas para no completar el costo del pasaje.

"Donde algunos lo ven malo, yo lo veo excelente", "Al fin, a veces el Yape se cuelga y solo tengo mi tarjeta", "Un éxito ese bus, se aceptan todos los medios de pago", "Hay que modernizarse", "Solo en Perú. Aquí no se pierde ni un cliente", "Así no hay excusas de que le falta 0.20 céntimos", "Y no hay uno por ahí que el pago de pasaje lo ponen en cuotas", "Es mejor porque así sale tu boleto con DNI y garantía de tu viaje ante cualquier accidente o incidente", son algunos de los mensajes que se lee en TikTok.