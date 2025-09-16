La mejor universidad de América del Sur es la única de la región en el top 100 mundial del ranking QS 2026

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha sido reconocida como la mejor universidad de América del Sur, según el ranking QS 2026, y se mantiene como la única institución educativa de la región en ingresar al top 100 mundial. Este reconocimiento destaca el liderazgo académico de la UBA en áreas como investigación, empleabilidad y la calidad de sus programas académicos, consolidándose como una de las universidades más influyentes a nivel global.

El QS World University Ranking, que clasifica a las mejores universidades del mundo, evalúa diversos factores, como la reputación académica y empresarial, la proporción de estudiantes por profesor, la internacionalización y la producción de investigaciones científicas. Con su destacada posición en el ranking global, la UBA continúa siendo un referente para el acceso a la educación superior en América Latina.

La Universidad de Buenos Aires es la mejor de América del Sur

La Universidad de Buenos Aires (UBA) es una institución pública y gratuita ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fundada en 1821, es una de las universidades más importantes de América Latina y se destaca por su accesibilidad, calidad educativa y su aporte en diversas áreas de conocimiento, como ciencias sociales, naturales, humanidades, derecho, medicina y ciencias exactas.

Esta universidad es considerada la mejor de América del Sur en el ranking QS 2026 y la única de la región que figura entre las 100 mejores del mundo. Con más de 300.000 estudiantes y una gran cantidad de programas de grado y posgrado, es también un importante centro de investigación y extensión, con numerosos grupos académicos y científicos que impactan en la sociedad y en la economía argentina.

Esta es la actualidad de la Universidad de Buenos Aires

en 2025, la UBA enfrenta una grave crisis financiera debido a recortes presupuestarios impuestos por el gobierno nacional. El presidente Javier Milei vetó una ley clave de financiamiento universitario, lo que provocó una reducción del 30% en el presupuesto de la universidad y una caída del 40% en el poder adquisitivo de los salarios docentes.

Para enfrentar esta situación, la UBA ha tenido que implementar medidas de emergencia, tales como la restricción en el uso de calefacción, aire acondicionado y ascensores en sus edificios, y la limitación de algunos servicios esenciales. Estas acciones buscan reducir los costos operativos ante la falta de recursos.

¿Qué es el QS World University Rankings?

El QS World University Rankings es un sistema de clasificación global de universidades que evalúa a las instituciones educativas de todo el mundo en función de varios criterios clave. Este ranking, publicado anualmente por la empresa británica Quacquarelli Symonds (QS), considera factores como la reputación académica, la empleabilidad de sus egresados, la proporción de estudiantes internacionales, la cantidad y calidad de sus investigaciones, y las relaciones con la industria.

Las universidades son evaluadas mediante encuestas a académicos y empleadores, análisis de publicaciones científicas y otros indicadores de rendimiento educativo. Cabe señalar que esta clasificación permite identificar las mejores instituciones por región y país, y se utiliza como un referente para decisiones de educación superior e inversión en investigación.

