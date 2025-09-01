HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Perú y Reino Unido renuevan cooperación en infraestructura para impulsar inversión pública y cerrar brechas

El nuevo Memorándum de Entendimiento permitirá dar continuidad a la Mesa de Trabajo en Infraestructura, con foco en planificación, transparencia y gestión de proyectos bajo estándares internacionales.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Economía y Finanzas y el embajador británico. Foto: MEF
El acuerdo fue firmado por el ministro de Economía y Finanzas y el embajador británico. Foto: MEF

El Perú y el Reino Unido reforzaron este lunes su cooperación bilateral en infraestructura con la firma de un nuevo Memorándum de Entendimiento (MdE), que asegura la continuidad de la Mesa de Trabajo en Infraestructura Perú–Reino Unido, creada en 2018 como espacio de transferencia de conocimiento y aplicación de estándares globales en la obra pública.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, y el embajador británico en Lima, Gavin Cook, en el marco de la Novena Reunión de la Mesa de Trabajo en Infraestructura, que se realizará este martes 2 de setiembre.

“El desarrollo de infraestructura es fundamental para la competitividad y el crecimiento del Perú. Este memorándum nos permite acceder a las mejores prácticas globales para fortalecer capacidades, mejorar la transparencia y avanzar con eficacia en sectores clave como el ferroviario”, señaló Pérez Reyes.

Por su parte, el embajador Cook resaltó que la Mesa de Trabajo “se ha consolidado como el principal espacio de diálogo bilateral en infraestructura, facilitando el uso de metodologías innovadoras como el Building Information Modeling (BIM) y los contratos NEC. Con esta renovación reafirmamos nuestro compromiso de apoyar al Perú en cerrar brechas de infraestructura y promover una economía más sostenible”.

Impacto en la inversión pública

Desde la firma del primer MdE en 2018, el Perú ha fortalecido su capacidad de planificación, financiamiento y licitación de grandes proyectos, además de impulsar la elaboración del Plan Nacional de Infraestructura, mejorar la gobernanza de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y adoptar herramientas para proyectos sostenibles y resilientes.

En la ceremonia también participaron el viceministro de Economía, Erick Lahura, y el director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF, Roberto Ortiz.

Con esta renovación, Perú y Reino Unido consolidan su alianza estratégica en infraestructura, clave para enfrentar la brecha de inversión que supera los US$ 100 mil millones, y avanzar hacia un modelo de gestión pública más eficiente, moderno y transparente.

