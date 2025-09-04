HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin guion con Rosa María Palacios
Mira Sin guion con Rosa María Palacios     Mira Sin guion con Rosa María Palacios     Mira Sin guion con Rosa María Palacios     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Nuevo sismo en Afganistán de 5,6 de magnitud es registrado tras 4 días después del terremoto que dejó más de 2000 muertos

Un fuerte sismo volvió a sacudir Afganistán este jueves, registrando una magnitud de 5,6 grados al este de Jalālābād, según registros de USGS.

Sismo de 5,6 grados sacude nuevamente Afganistán. Foto: AFP.
Sismo de 5,6 grados sacude nuevamente Afganistán. Foto: AFP.

Este jueves, un fuerte sismo magnitud de 5,6 grados sacudió Afganistán. Según USGS el epicentro a 14 km al este de Jalālābād. El evento ocurre a tan solo unos días del devastador terremoto registrado el pasado domingo 31 de agosto, que va cobrando la vida de más de 2.000 personas hasta el momento.

Las nuevas sacudidas han incrementado el temor entre los sobrevivientes y complican las labores de rescate en las provincias afectadas de Afganistán, donde las viviendas quedaron en escombros tras el sismo más letal de las últimas décadas en territorio afgano.

PUEDES VER: Aumentan a más de 1.400 los muertos por el terremoto en Afganistán de magnitud 6,0: damnificados claman por ayuda

lr.pe

¿Por qué el terremoto del domingo es considerado el más letal en Afganistán en las últimas décadas?

El terremoto ocurrido el domingo en el este de Afganistán dejó un saldo devastador de 2.205 muertos y 3.640 heridos, convirtiéndose en el movimiento telúrico más letal de las últimas décadas en el país, incluso más grave que el de octubre de 2023 en Herat, donde murieron más de 1.500 personas.

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) advirtió que el desastre golpea a un Afganistán “al límite”, marcado por crisis humanitarias arrastradas durante décadas. Los recursos locales resultaron insuficientes y la financiación internacional sigue siendo precaria, dificultando una respuesta de emergencia adecuada. Las regiones más afectadas fueron la remota provincia de Kunar y áreas cercanas a la frontera con Pakistán, donde miles de personas quedaron desamparadas, sin hogar y con acceso limitado a asistencia básica.

Nota en desarrollo

Notas relacionadas
¿Trasplantes como pasaporte a la inmortalidad? Audio filtrado entre Xi Jinping y Putin revela teoría para vivir 150 años

¿Trasplantes como pasaporte a la inmortalidad? Audio filtrado entre Xi Jinping y Putin revela teoría para vivir 150 años

LEER MÁS
Régimen de Ortega confirma el apoyo de Nicaragua al programa nuclear de Irán y tilda de "verdugo" a Netanyahu

Régimen de Ortega confirma el apoyo de Nicaragua al programa nuclear de Irán y tilda de "verdugo" a Netanyahu

LEER MÁS
Régimen de Nicolás Maduro asegura que el video del ataque a barco con droga contiene errores: "Estructuren bien su mentira"

Régimen de Nicolás Maduro asegura que el video del ataque a barco con droga contiene errores: "Estructuren bien su mentira"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marco Rubio nombra a Nicolás Maduro como "fugitivo de la justicia de Estados Unidos" por narcotráfico

Marco Rubio nombra a Nicolás Maduro como "fugitivo de la justicia de Estados Unidos" por narcotráfico

LEER MÁS
¿Se fugaron los hijos de Maduro a Nicaragua? La verdad detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

¿Se fugaron los hijos de Maduro a Nicaragua? La verdad detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

LEER MÁS
¿Trasplantes como pasaporte a la inmortalidad? Audio filtrado entre Xi Jinping y Putin revela teoría para vivir 150 años

¿Trasplantes como pasaporte a la inmortalidad? Audio filtrado entre Xi Jinping y Putin revela teoría para vivir 150 años

LEER MÁS
Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

LEER MÁS
Nicolás Maduro asegura que los ataques de EEUU contra su régimen es "por el petróleo": "Lo quieren gratis"

Nicolás Maduro asegura que los ataques de EEUU contra su régimen es "por el petróleo": "Lo quieren gratis"

LEER MÁS
Régimen de Nicolás Maduro asegura que el video del ataque a barco con droga contiene errores: "Estructuren bien su mentira"

Régimen de Nicolás Maduro asegura que el video del ataque a barco con droga contiene errores: "Estructuren bien su mentira"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Mundo

Represión en Nicaragua: régimen de Ortega-Murillo silencia a sus opositores encarcelando familias enteras sin orden judicial

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota