El peruano que fue erróneamente acusado por el FBI de pedofilia y amenazas de bombas: demandó a exjefe de la Interpol

El 26 de septiembre de 2023, Eddie Manuel Núñez Santos, un informático peruano de 40 años, vio su vida cambiar drásticamente cuando agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a su hogar en Lima y lo arrestaron. Los agentes le informaron que se le acusaba de extorsionar a menores de edad en Estados Unidos, de estar involucrado en pornografía infantil y en amenazas de bomba.

La noticia fue un golpe devastador para su familia, que no podía creer lo que estaba sucediendo. "Mi pareja y yo nos miramos, diciéndonos 'esto tiene que ser un tremendo error', pero los policías me dijeron que no hiciera las cosas más difíciles y me marché con ellos", relató Núñez a BBC Mundo.

FBI acusó erróneamente a Eddie Manuel Núñez de pedofilia y amenazas de bomba

Lo que Eddie desconocía en ese momento era que había sido señalado por la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) como el responsable de una serie de amenazas de bomba enviadas a escuelas, sinagogas y otros edificios públicos en varias ciudades estadounidenses, como Nueva York, Pensilvania, Connecticut, Arizona y Alaska.

Además, las autoridades estadounidenses lo vinculaban con un chantaje hacia una menor de 15 años, que, según el FBI, se había negado a enviarle imágenes íntimas. La investigación del FBI identificó la dirección IP que, según ellos, correspondía a Eddie, y creyeron que él era "Lucas", el nombre que el FBI había asociado al responsable de las amenazas.

Interpol emitió alerta roja para su captura

El arresto fue posible gracias a la activación de la notificación roja de Interpol, que solicitaba la detención de Eddie para su posterior extradición a Estados Unidos. En medio de este proceso, la Policía peruana difundió su nombre y rostro a los medios locales, que rápidamente lo etiquetaron como un "pedófilo" y un "criminal", lo que exacerbó la situación.

Eddie Manuel Núñez Santos interpuso una demanda contra Aldo Juan Ávila Novoa, exjefe de la Interpol en Perú. Foto: Composición LR/ BBC

Durante su detención, Eddie siempre proclamó su inocencia, y, tras ser trasladado a la Comisaría de Surco, donde se encuentra la Oficina Central Nacional de Interpol, fue informado de las acusaciones en su contra. A pesar de su insistencia en que todo era un error, su caso fue ampliamente cubierto por los medios peruanos, que lo mostraron como culpable sin pruebas definitivas. Según su relato, cuando le comunicaron que iba a ser extraditado a Estados Unidos, no podía creerlo. "No entendía cómo me estaban acusando de algo tan grave", afirmó a la BBC Mundo.

Eddie Núñez fue expuesto ante los medios de comunicación

Sin embargo, la situación empeoró cuando fue presentado ante los medios de comunicación, algo que no había sido acordado. "Me pusieron un chaleco que decía 'detenido' y me hicieron salir por un pasadizo. Afuera me estaban esperando las cámaras de TV", explicó Eddie. La divulgación de su identidad y la cobertura mediática, en la que el coronel Aldo Ávila brindó declaraciones, provocó una fuerte indignación en Eddie, quien se sintió humillado.

Eddie fue trasladado al penal de Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, donde vivió en condiciones penitenciarias precarias. A pesar de la adversidad, trató de mantenerse en pie, recurriendo a actividades como la lectura en la biblioteca penitenciaria y participando en partidos de fútbol con otros presos. Sin embargo, lo que realmente lo mantenía con algo de esperanza era la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos, donde confiaba en poder defenderse y aclarar su nombre.

Después de pasar más de un mes en prisión, la Embajada de Estados Unidos se pronunció y retiró los cargos contra Eddie Núñez Santos. Foto: Embajada de Estados Unidos

Embajada de EE. UU. informa que retiró los cargos contra Eddie Núñez

La sorpresa llegó cuando, después de 38 días en prisión, recibió una notificación de que todos los cargos en su contra habían sido retirados. La Embajada de Estados Unidos había informado oficialmente que los cargos habían sido retirados y, por lo tanto, Eddie fue liberado. Sin embargo, la condena mediática no terminó ahí. Aunque había sido absuelto, las noticias sobre su arresto seguían siendo fácilmente accesibles en los medios, lo que seguía afectando su vida personal y profesional.

Al salir de prisión, Eddie buscó en internet las noticias relacionadas con su caso y encontró que, aunque las autoridades estadounidenses habían eliminado la nota informativa en su página web, los medios peruanos continuaban publicando su nombre y rostro. "El primer día estaba contento por haber podido reunirme con mi familia, pero al día siguiente, cuando vi todo lo que se había dicho sobre mí, me deprimí mucho nuevamente", lamentó.

Eddie Manuel Núñez demandó a exjefe de Interpol por difamación

Eddie Manuel Núñez Santos, el ciudadano peruano detenido por un presunto caso de pedofilia, presentó una querella por difamación contra Aldo Juan Ávila Novoa, exjefe de la Interpol en Perú, en 2024. Núñez Santos acusó a Ávila Novoa de difundir declaraciones falsas y tergiversadas sobre su detención, lo que dañó su honor y reputación. En una entrevista con La República, el joven peruano denunció que las declaraciones del coronel Ávila Novoa ante los medios ocasionaron que muchos ciudadanos y medios hicieran afirmaciones incorrectas sobre su caso. Sin embargo, Ávila Novoa negó a la BBC haber presentado al detenido a los medios de comunicación, pese a que distintos medios difundieron su rostro e identidad.