USA

Ingresó ilegalmente a EEUU y ahora enfrenta la deportación tras ser detenido en Nueva York: sería miembro de la Mara Salvatrucha

ICE arrestó en Nueva York a Jamie Manuel Pérez Pérez. Ahora será deportado por cometer delitos graves.

ICE detuvo en Nueva York a inmigrante salvadoreño acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha.
ICE detuvo en Nueva York a inmigrante salvadoreño acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha. | Composición LR

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional informó que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestaron a un inmigrante indocumentado de El Salvador que sería integrante de la banda criminal Mara Salvatrucha.

Según el gobierno de Estados Unidos, el extranjero era buscado por Interpol por delitos graves cometidos en su país, como extorsión agravada y amenazas de lesiones. Ahora enfrenta un proceso de deportación.

lr.pe

ICE deportará a inmigrante acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha

El inmigrante salvadoreño fue identificado como Jamie Manuel Pérez Pérez, quien tenía una Notificación Roja de Interpol por extorsión agravada y amenazas de lesiones. Durante un control vehicular en Nueva York, los agentes del ICE detuvieron al extranjero acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha.

La Patrulla Fronteriza ya había arrestado a Pérez Pérez en El Paso, Texas, el 15 de abril de 2019, tras ingresar ilegalmente a Estados Unidos. En la actualidad permanece bajo custodia del ICE mientras avanza el proceso de deportación.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional informó que agentes del ICE arrestaron a un inmigrante indocumentado de El Salvador que sería integrante de la banda criminal Mara Salvatrucha. Foto: composición LR

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional informó que agentes del ICE arrestaron a un inmigrante indocumentado de El Salvador que sería integrante de la banda criminal Mara Salvatrucha. Foto: composición LR

lr.pe

ICE también arrestó a otros presuntos miembros de la Mara Salvatrucha

Se confirmó que ICE detuvo en Nueva York a tres inmigrantes acusados de delitos graves. Según la administración Trump, todos estarían vinculados a la pandilla Mara Salvatrucha:

  • Ellias Wilfredo Serrano Bonilla (21): originario de El Salvador. Tiene historial criminal por agresión pandillera. Fue arrestado por intento de asesinato y posesión ilegal de armas. Ingresó a Estados Unidos antes de diciembre de 2016.
  • Edras Daniel Velásquez Girón (19): de Honduras. Entró ilegalmente a Estados Unidos durante la gestión de Joe Biden. Fue detenido por intento de asesinato y agresión con armas.
  • Jeffrey Bladimir Valladares Archaga (20): hondureño. Fue arrestado por posesión ilegal de armas y otros delitos. También ingresó de manera ilegal durante la presidencia de Biden.

Las detenciones se llevaron a cabo tras la firma de la Ley One Big Beautiful por parte de Donald Trump. Esta norma promete intensificar las redadas migratorias y fijar como meta un millón de deportaciones masivas.

