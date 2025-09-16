HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El megatúnel submarino de 28 kilómetros que uniría a 2 continentes en 5 horas y estaría listo para el Mundial 2030

La moderna vía busca reducir los tiempos de viaje y promover el comercio entre Europa y África. Podría ser una infraestructura clave para el Mundial de Fútbol de 2030.

El túnel submarino que atravesará el Estrecho de Gibraltar conectará dos ciudades de España y Marruecos. Foto: Freepik
El túnel submarino que atravesará el Estrecho de Gibraltar conectará dos ciudades de España y Marruecos. Foto: Freepik

España y Marruecos planean la construcción de un túnel submarino que busca la conexión entre Europa y África. El proyecto, a través de una moderna vía ferroviaria, enlazará Punta Paloma en España con Malabata en Marruecos. De esta manera se unirán ambas ciudades en un recorrido de casi 5 horas, cruzando incluso por el Estrecho de Gibraltar.

La vía, con una inversión que asciende a 15.000 millones de euros, será esencial para facilitar tanto el comercio como el transporte de pasajeros entre ambos países, según indica El País. La construcción estará a cargo de la Compañía Nacional Marroquí y la española SECEGSA, quienes han estudiado este ambicioso proyecto planeado durante décadas.

El túnel estará a una profundidad de casi 300 metros. Foto: Algeciras

El túnel estará a una profundidad de casi 300 metros. Foto: Algeciras

El megatúnel que busca hacerse realidad

La idea de un túnel submarino no es reciente. Desde 1930, se ha planificado una conexión fija entre Europa y África. Ahora que la cooperación España-Marruecos es más estrecha, este túnel comienza a hacerse tangible. La propuesta se formalizó en 1981 y, desde entonces, los gobiernos de ambos países han realizado diversos estudios de viabilidad y planificación para su construcción.

El proyecto podrá transportar pasajeros y mercancias en un corto viaje. Foto: Ingeniería España

El proyecto podrá transportar pasajeros y mercancias en un corto viaje. Foto: Ingeniería España

La infraestructura conectará Punta Paloma, situada cerca de Tarifa, con Malabata, en las proximidades de Tánger. Se espera que el túnel ferroviario alcance profundidades de hasta 300 metros y cubra una distancia de 28 kilómetros. Esta obra se compara en magnitud e importancia con el famoso Túnel del canal de la Mancha, que conecta Inglaterra y Francia.

¿Lista para la Copa del Mundo de 2030?

El objetivo inicial para la vía ferroviaria era tenerla listo para el Mundial de Fútbol de 2030, coorganizada por España, Portugal y Marruecos. Con una previsión de 9,6 millones de pasajeros y el tránsito de 7,4 millones de toneladas de mercancías, según El Diario. Este evento deportivo fue el impulso para acelerar el desarrollo de la infraestructura.

El túnel submarino permitirá reducir de manera notable los tiempos de viaje entre los dos países. Actualmente, el trayecto entre Casablanca y Madrid puede tomar hasta 12 horas en coche y cerca de dos horas en avión. Con el nuevo túnel ferroviario, el tiempo de viaje se reduciría a solo 5 horas y media.

¿Cómo beneficiará a la movilidad y el comercio?

El túnel submarino no solo facilitará la movilidad entre España y Marruecos, sino que también estimulará el comercio internacional entre Europa y África. La conexión ferroviaria disminuirá el tiempo de viaje y permitirá un transporte más eficiente de mercancías y pasajeros, lo que fomentará el desarrollo económico y fortalecerá las relaciones comerciales entre ambas regiones.

La visita del ministro de Transportes español, Óscar Puente, a Marruecos en marzo subrayó la importancia del proyecto para la cooperación transcontinental. Durante su visita, Puente se reunió en 2024 con su homólogo marroquí, Nizar Baraka, para discutir el avance del túnel submarino y otros proyectos de infraestructura, destacando el compromiso mutuo para llevar a cabo esta obra clave que unirá ambos continentes.

