El enorme rascacielos de América del Sur que se alza como el más grande de la región: ¿a qué país le pertenece?

La Gran Torre Santiago, también llamada Costanera Center Torre 2, es considerada el rascacielos más alto de Sudamérica. Con una altura de 300 metros y 62 pisos, se levanta en la comuna de Providencia, en Santiago de Chile, como parte de un moderno complejo que integra oficinas, hoteles y un centro comercial. Su diseño estuvo a cargo del reconocido arquitecto argentino César Pelli.

Inaugurada en 2014, la Gran Torre Santiago se mantiene como la construcción más imponente de la región, superando a las edificaciones de gran altura de ciudades como São Paulo, Buenos Aires y Bogotá. Además de su relevancia arquitectónica, se ha convertido en un símbolo urbano de la capital chilena y en un referente turístico que atrae a visitantes por su mirador.

Chile, el país con el rascacielos más grande de Sudamérica

Chile cuenta con varios rascacielos, resaltando entre ellas la Gran Torre Costanera en Santiago, con 300 metros de altura y 62 pisos, considerada el edificio más alto de Sudamérica. También en la capital se encuentra Titanium La Portada, con cerca de 200 metros y 52 pisos. A ellos se suma la Torre Telefónica, en Providencia, con 143 metros y 34 pisos.

Fuera de la capital también hay ejemplos significativos. En Iquique se levantan las torres residenciales del Mirador Playa Brava, de 135 y 124 metros. En el sur, la Torre Puerto Montt, de 31 pisos, forma parte del complejo Paseo Costanera y será uno de los edificios más altos de la zona austral. Mientras en Antofagasta, la Torre Icono, de 105 metros, destaca como el rascacielos más alto de esa región.

Otros edificios emblemáticos de Santiago son la Torre de la Industria, de 132 metros, que en su momento fue la más alta del país, y la Torre Santa María, de 110 metros, un clásico del skyline capitalino desde fines de los años 70.

¿Quién construyó la Gran Torre Costanera en Santiago?

La Gran Torre Costanera en Santiago fue construida por la empresa chilena SalfaCorp, con diseño del reconocido arquitecto argentino César Pelli y su firma Pelli Clarke Pelli, en colaboración con Alemparte Barreda & Asociados y Watt International.

La ingeniería estructural estuvo a cargo de René Lagos y Asociados junto a la consultora internacional Thornton Tomasetti, lo que permitió levantar el rascacielos más alto de Sudamérica con estándares de seguridad antisísmica.