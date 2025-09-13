HOYSuscripcion LR Focus

Resultados último sorteo Lotería de Boyacá HOY, 13 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 4589 y premio mayor vía Canal 13

Consulta los números ganadores del sorteo 4589 de la Lotería de Boyacá, jugado el sábado 13 de septiembre en Colombia, y verifica si tu billete resultó premiado en esta edición.

El número ganador de la Lotería de Boyacá puede darte el premio mayor. Foto: Lotería de Boyacá
Este sábado no te pierdas la transmisión en directo del sorteo 4589 de la Lotería de Boyacá, disponible por Canal 13, el canal de YouTube de 7N Noticias y también vía Facebook Live. En esta emisión se darán a conocer tanto el número del premio mayor como los demás resultados, que incluyen cifras de cuatro dígitos junto con una serie de tres números que deberás comparar con tu billete.

La Lotería de Boyacá, una de las más populares entre los colombianos, ofrece no solo un atractivo premio mayor, sino también múltiples premios de Optimismo, diseñados para aumentar tus oportunidades de ganar.

lr.pe

Lotería de Boyacá EN VIVO: resultados de HOY, 13 de septiembre | Premio Mayor

  • Números ganadores: -
  • Serie: -

Lotería de Boyacá EN VIVO: resultados del 6 de septiembre | Premio Mayor

  • Números ganadores: 2235
  • Serie: 189

¿Cómo ver la Lotería de Boyacá EN VIVO por internet?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Boyacá en vivo a través de la transmisión en la cuenta oficial de YouTube de 7N Noticias.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería de Boyacá?

El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá será el sábado 20 de septiembre de 2025.

