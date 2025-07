Constance Marten, de 36 años, y su pareja, Mark Gordon, de 49, emprendieron un recorrido por varias ciudades de Inglaterra mientras intentaban ocultar a su hija recién nacida. La bebé, a quien llamaron Victoria, falleció pocos días después de su nacimiento. Semanas después, las autoridades encontraron su cuerpo en un cobertizo en Brighton, dentro de una bolsa de compras que contenía basura.

El proceso judicial concluyó con la condena de Marten y Gordon por homicidio involuntario y crueldad infantil. La sentencia, emitida tras un juicio prolongado y después del retiro de restricciones informativas, permitió conocer una serie de omisiones y decisiones que terminaron causando la muerte de la menor.

¿Cómo fue el recorrido de Constance Marten y Mark Gordon con su bebé tras huir?

El 5 de enero de 2023, la policía descubrió una placenta en el coche incendiado de la pareja, cerca de Bolton. Desde ese momento, comenzaron a desplazarse por distintas ciudades: Liverpool, Harwich, Colchester, East Ham y Newhaven. Durante ese trayecto, utilizaron taxis y realizaron pagos en efectivo. La niña permaneció oculta bajo los abrigos de su madre.

La pareja se alojó en hoteles con nombres falsos, durmió en tiendas de campaña en medio del frío y rechazó el apoyo ofrecido por quienes los vieron. Testigos señalaron que la bebé estaba cubierta únicamente con mantas, sin abrigo adecuado para la temporada. El desplazamiento constante deterioró su estado físico y emocional. La bebé permaneció con ellos en condiciones que no aseguraban su bienestar.

¿Cómo encontraron el cuerpo de la bebé Victoria en Brighton?

Marten declaró que su hija murió el 9 de enero, mientras dormía sobre su pecho dentro de una tienda de campaña. Aunque la causa oficial no se determinó, el tribunal conoció que no se hallaron signos de violencia. Las condiciones, sin embargo, no eran compatibles con las necesidades básicas de una recién nacida. Expertos no descartaron la hipotermia como posible causa.

Después del fallecimiento, la pareja llevó consigo el cuerpo de Victoria durante varias semanas. Al final, la dejaron en un cobertizo en Brighton. El 1 de marzo de 2023, las autoridades encontraron el cadáver, envuelto en una bolsa de supermercado, entre desechos y barro. El modo en que ocultaron el cuerpo fue considerado un elemento clave en la condena. La oficial responsable del caso describió que la pareja actuó como si se tratara de un objeto sin valor.