Mundo

Brasil: Jair Bolsonaro pide dejar prisión domiciliaria para someterse a un procedimiento médico

La fiscalía acusa de Jair Bolsonaro de tramar un intento de golpe de Estado, luego de perder las elecciones de 2022 contra el candidato Lula da Silva. Si es hallado culpable, podría pasar 40 años en la cárcel.

De hallarse culpable, Jair Bolsonaro podría ser condenado a 40 años de prisión.
De hallarse culpable, Jair Bolsonaro podría ser condenado a 40 años de prisión. | Foto: AFP

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien aguarda sentencia en su juicio por intento de golpe de Estado, solicitó abandonar de manera temporal su arresto domiciliario para someterse a un procedimiento médico programado para el 14 de septiembre de 2025.

El líder de extrema derecha, quien de hallarse culpable podría ser condenado a 40 años de cárcel, solicitó autorización para traslado con el fin de someterse a un procedimiento médico en el Hospital DF Star en Brasilia.

¿Cuál es el estado de salud de Jair Bolsonaro?

Actualmente, el exmandatario sufre crisis de hipo y vómitos relacionados con problemas en el aparato digestivo derivados de una puñalada sufrida en 2018, durante un acto de campaña.

En abril de 2025, Jair Bolsonaro fue sometido a una larga cirugía para solucionar una obstrucción intestinal, en una de varias intervenciones desde el atentado de 2018.

Esta sería la segunda salida de Bolsonaro por motivos médicos, después de que en agosto se realizara exámenes que revelaron que había padecido recientemente dos neumonías.

De acuerdo con el informe médico, el expresidente brasileño debe extraerse dos lesiones cutáneas, una de ellas descrita como una neoplasia de comportamiento incierto o desconocido de la piel.

Jair Bolsonaro, quien actualmente tiene 70 años, afirmó a las autoridades brasileñas que esta intervención quirúrgica es un procedimiento médico ambulatorio y que podrán darle de alta el mismo día.

¿De qué se le acusa a Jair Bolsonaro?

La corte suprema de Brasil dará su veredicto sobre si el exmandatario, quien gobernó entre 2019 a 2022, tramó un plan para intentar aferrarse al poder luego de perder las elecciones de 2022 contra el candidato izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la fiscalía, la presunta trama golpista incluía un decreto de estado de sitio y un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, relator de este juicio. Bolsonaro asegura que es inocente.

