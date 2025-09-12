HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Emergencia en vuelo de Japón a Filipinas: 135 pasajeros evacuados tras riesgo de incendio en cabina de United Airlines

Un Boeing 737 de United Airlines realizó un aterrizaje de emergencia en Osaka, Japón, tras un reporte de posible incendio en la bodega de carga. Dos pasajeros fueron trasladados al hospital con heridas leves.

Un vuelo de United Airlines, de Japón a Filipinas, tuvo que evacuar a sus pasajeros debido a un riesgo de incendio.
Un vuelo de United Airlines, de Japón a Filipinas, tuvo que evacuar a sus pasajeros debido a un riesgo de incendio. | Composición LR

El vuelo 32 de United Airlines, que viajaba de Tokio a Cebú, Filipinas, aterrizó de emergencia el 12 de septiembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Kansai, Japón, luego de recibir una alerta de posible incendio en la bodega de carga. Tras un desvío y aterrizaje sin incidentes graves, los 135 pasajeros fueron evacuados, y dos fueron hospitalizados con heridas leves.

La tripulación actuó rápidamente, utilizando los toboganes de emergencia para evacuar a todos los pasajeros en menos de 30 minutos. La inspección inicial del avión no reveló signos de un incendio, y las autoridades comenzaron a investigar el origen de la alerta.

PUEDES VER: Nepal elige a su nuevo ministro por Discord: la insólita decisión política tras prohibir redes sociales

lr.pe

Aterrizaje de emergencia y evacuación en Kansai

El Boeing 737-800 de United Airlines aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Kansai tras desviarse de su ruta original a Cebú. La tripulación actuó con rapidez, tomando la decisión de aterrizar a los 50 minutos de haber recibido la alerta sobre el riesgo de incendio. El avión estaba volando a una altitud de 34,000 pies sobre el Océano Pacífico cuando se desvió hacia Japón.

La evacuación de los 135 pasajeros fue realizada de forma ordenada y eficiente utilizando los toboganes de emergencia. Afortunadamente, no se presentaron complicaciones mayores durante este proceso. Después de la evacuación, los pasajeros fueron trasladados en autobuses hasta la terminal, mientras las autoridades aseguraban el área para realizar una inspección exhaustiva del avión.

PUEDES VER: ¿Quién es Tyler Robinson, el joven de 22 años sospechoso de asesinar al activista y aliado de Trump, Charlie Kirk?

lr.pe

Dos pasajeros heridos fueron hospitalizados

De los 135 pasajeros, dos resultaron heridos durante la evacuación de emergencia. Ambos fueron trasladados al hospital para recibir atención médica debido a heridas leves. Las autoridades locales confirmaron que los dos pasajeros estaban en condición estable y no representaban un peligro para su salud.

La rápida respuesta de la tripulación y el uso de los toboganes de emergencia contribuyeron a evitar que la situación fuera más grave. La evacuación fue llevada a cabo en menos de 30 minutos, lo que minimizó el riesgo de lesiones mayores. El incidente subraya la importancia de los procedimientos de seguridad y la formación continua de la tripulación en situaciones de crisis.

PUEDES VER: Jair Bolsonaro es condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado contra Lula en Brasil

lr.pe

Sin evidencia de incendio tras inspección

Después del aterrizaje y evacuación, una inspección inicial realizada por el equipo de mantenimiento de United Airlines no encontró indicios de un incendio real. La alarma sobre el posible incendio en la bodega de carga resultó ser una falsa alarma. Aunque la situación fue grave, no se reportaron daños en el avión ni signos de fuego o humo.

Este incidente pone de relieve la importancia de la rapidez en la respuesta ante alertas de incendios a bordo. Las aerolíneas y los fabricantes de aviones, como Boeing y Airbus, recomiendan que en casos de humo, gases o fuego, la tripulación actúe de inmediato y considere un aterrizaje lo antes posible para evitar consecuencias catastróficas.

