El escándalo de corrupción en la era Milei
Secretario municipal en Colombia es asesinado por múltiples disparos mientras veía partido por Eliminatorias

El secretario de Gobierno de la Alcaldía del municipio colombiano de Pradera, José Dorian Jiménez, fue asesinado este martes cuando se encontraba en la plaza de ese pueblo del departamento del Valle del Cauca.

José Dorian Jiménez había sido concejal y candidato a la alcaldía de Pradera. Foto: Redes sociales.

José Dorian Jiménez, secretario de Gobierno de la Alcaldía del municipio de Pradera en Colombia, fue asesinado tras recibir múltiples disparos mientras se encontraba en la plaza del pueblo del departamento del Valle del Cauca, viendo el partido de fútbol entre las selecciones de Colombia y Venezuela. Una mujer también resultó herida durante el atentado.

Según recogió EFE, testigos indicaron que hombres armados se aproximaron a Jiménez y le dispararon en repetidas ocasiones. Cabe señalar que el secretario fue trasladado a un hospital, pero no sobrevivió al ataque armado. Este asesinato ocurre menos de un mes después de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

"Muy duro recibir la noticia del asesinato"

“Muy duro recibir la noticia del asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, José Dorian Jiménez. No es aceptable el deterioro generalizado de la seguridad por todo el país que sigue matando colombianos”, dijo Alejandro Eder, alcalde de Cali, capital del Valle del Cauca. Cabe recordar que Jiménez había sido concejal y candidato de la alcaldía de Pradera.

Por su parte, Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, lamentó que “los criminales vuelvan a actuar sin ningún reparo en un hecho cobarde y gravísimo”. Además, Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), aseguró que Jiménez fue clave para trabajar en ese municipio con las distintas comunidades.

¿Qué se puede apreciar en el video del ataque contra el secretario?

Según las imágenes, difundidas por la red social X (antes Twitter), se observa al secretario de Gobierno de la Alcaldía del municipio de Pradera viendo el partido por Eliminatorias entre Colombia y Venezuela, acompañado de un grupo de personas. El video de seguridad muestra cómo el atacante llega al lugar mientras todos los asistentes observan el encuentro deportivo.

El agresor se acerca en una moto lineal, estaciona su vehículo y procede a disparar directamente contra José Dorian Jiménez, causándole la muerte y desatando el escándalo entre las personas presentes. Cabe señalar que el hombre que atentó contra Jiménez llevaba puesta una polera roja con capucha y una mascarilla, según se puede ver en el video.

¿Quién era José Dorian Jiménez?

José Dorian Jiménez Salazar fue un abogado, periodista y locutor colombiano, reconocido por su labor política en el municipio de Pradera, Valle del Cauca. Se desempeñó como concejal entre 2020 y 2023 por el Partido Conservador y fue candidato a la alcaldía de Pradera.

Jiménez ocupó el cargo de secretario de Gobierno de la Alcaldía de Pradera, donde lideró iniciativas en favor de las comunidades afectadas por el conflicto armado, especialmente en procesos de restitución de tierras. Su trabajo fue destacado por su compromiso con la construcción de un futuro más justo y digno para su municipio.

