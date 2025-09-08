HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Colombia desarticula red de explotación sexual: llevaban mujeres a Europa con falsas ofertas de trabajo

Aunque el cabecilla de la organización sigue prófugo, las autoridades capturaron a cinco de sus integrantes, quienes serán extraditados a Europa para responder por sus delitos.

Detenidos en Colombia serían extraditados a Europa.
Detenidos en Colombia serían extraditados a Europa.

Autoridades internacionales desarticularon una red de esclavitud sexual y rescataron a medio centenar de mujeres enviadas desde Colombia hacia distintos países de Europa, anunció la policía colombiana durante una rueda de prensa.

Carlos Triana, director de la Policía Nacional de Colombia, informó que muchas mujeres son contactadas por redes de explotación sexual que, bajo falsas promesas laborales, las engañan con supuestas ofertas de trabajo en Europa.

PUEDES VER: Cancillería repatriará a joven peruana desde Colombia tras desaparecer en Piura por presunta trata de personas

lr.pe

¿Cómo se realizó el operativo?

Triana reveló que, durante el operativo conjunto, se logró capturar a 5 personas en Colombia y 2 en España. Esta banda estaba conformada por 7 colombianos, 2 austríacos, un rumano, un uruguayo y un turco, este último es el líder que continúa prófugo.

"La operación tuvo más de 45 víctimas rescatadas en Alemania, Austria y Suiza", señaló, por su parte, Cristina Checchinato, la delegada de la Oficina Europea de Policía (Europol)

De acuerdo a las autoridades, la investigación se originó en 2024 en Austria, cuando dos colombianas fueron abordadas por las autoridades locales y no pudieron justificar su permanencia legal en el país. Una de ellas presentó una denuncia por explotación sexual.

Los cinco delincuentes capturados en Colombia esperan una posible extradición a Europa, según detalló Carlos Triana.

PUEDES VER: Maduro acusa a Colombia de ser principal productor de cocaína: "Venezuela es territorio libre de cultivo y producción"

lr.pe

¿Cómo captaban a las mujeres?

Las colombianas eran captadas a través de redes sociales y amigos en común en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena, según las autoridades policiacas de ese país.

Una vez que las mujeres llegaban a Europa, los delincuentes les imponían una deuda extorsiva de unos 47.000 dólares que debían pagar con trabajo sexual.

"A muchas de ellas las obligaban a consumir sustancias psicoactivaspara controlar su voluntad y someterlas a este tipo de esclavitud moderna", señaló Triana.

