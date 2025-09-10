FBI detiene a sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, activista y aliado de Donald Trump. | Composición LR

El director del FBI, Kash Patel, confirmó este miércoles la captura de un sospechoso por el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador y cercano aliado de Donald Trump.

El ataque ocurrió durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, donde Kirk fue baleado mientras respondía preguntas frente a cientos de asistentes.

Arrestan a sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Kash Patel confirmó en X (antes Twitter) la detención del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk. "El sujeto del terrible tiroteo de hoy que cobró la vida de Kirk se encuentra bajo custodia", escribió. También agradeció el apoyo de las autoridades locales y estatales de Utah.

Las autoridades confirmaron que el atacante vestía ropa oscura y disparó desde un tejado. Hasta ahora no se ha revelado la identidad del agresor. Pero un alto funcionario del FBI aseguró a NBC News que el detenido es el autor de los disparos.

¿Cómo ocurrió el ataque contra Charlie Kirk?

Charlie Kirk participaba en la gira American Comeback Tour cuando fue atacado en la sección Prove Me Wrong Table. Un disparo desde un edificio cercano impactó en el cuello del activista. Videos muestran a la multitud gritando mientras Kirk se encoge en su asiento y se lleva la mano a la zona afectada.

Posteriormente trasladaron al aliado de Trump al Timpanogos Regional Hospital, pero no sobrevivió. Según CNN, el tirador disparó desde una distancia de entre 180 y 200 metros.

La policía informó en un inicio que tenía a un sospechoso en custodia, aunque luego descartó su vinculación. Horas más tarde, el FBI confirmó que el verdadero agresor estaba bajo arresto.