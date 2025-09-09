Resultado LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA del martes 09 de septiembre 2025: números ganadores y cómo jugar el sorteo colombiano
El sorteo número 3118 de la Lotería de la Cruz Roja se realizará el martes 9 de septiembre de 2025, con un premio mayor de $7.000 millones de pesos en Colombia.
El sorteo número 3118 de la Lotería de la Cruz Roja, programado para el martes 9 de septiembre de 2025, tendrá un premio mayor de $7.000 millones de pesos en Colombia. Recuerda que el sorteo colombiano se juega cada martes, alrededor de las 10:30 p.m., y se transmite por Canal Uno.
Resultado Lotería de la Cruz Roja de hoy, 9 de septiembre
Conoce con La República los números ganadores. Revisa a partir de las 10:30 p. m. si eres el ganador de la Lotería de la Cruz Roja.
¿Cómo jugar la Lotería de la Cruz Roja?
- Compra tu billete: Puedes adquirirlo en puntos de venta autorizados dentro de Colombia. Participación reservada a mayores de edad.
- Conserva bien tu billete: Debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.
- Sigue el sorteo: Sintoniza Canal Uno o revisa las redes y sitios oficiales para conocer los números ganadores.
- Reclama tu premio si ganas: Tienes hasta 30 días calendario para reclamarlo. El premio mayor se cobra en la sede principal (Avenida Carrera 68 No. 68 B-31, Bogotá) y los premios secos pueden reclamarse en distribuidores autorizados o en la misma sede. Necesitarás el billete intacto y tu cédula de ciudadanía vigente.
¿Qué debes saber de la Lotería de la Cruz Roja?
|Elemento
|Detalles
|Sorteo
|N° 3118 – Martes 9 septiembre 2025
|Hora de sorteo
|~10:30 p.m. (Canal Uno)
|Premio mayor
|COP 7.000 millones
|Premios secundarios
|Secos y aproximaciones, desde COP 10M hasta COP 200M
|Cómo participar
|Comprar billete, conservarlo bien, ver resultados
|Plazo para reclamar
|30 días desde el anuncio del ganador
|Objetivo social
|Financiar programas humanitarios de la Cruz Roja