HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

Resultado LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA del martes 09 de septiembre 2025: números ganadores y cómo jugar el sorteo colombiano

El sorteo número 3118 de la Lotería de la Cruz Roja se realizará el martes 9 de septiembre de 2025, con un premio mayor de $7.000 millones de pesos en Colombia.

La Lotería de la Cruz Roja se realiza todos los martes a las 10:30 p. m.
La Lotería de la Cruz Roja se realiza todos los martes a las 10:30 p. m. | Foto: composición LR/ X/ Cruz Roja

El sorteo número 3118 de la Lotería de la Cruz Roja, programado para el martes 9 de septiembre de 2025, tendrá un premio mayor de $7.000 millones de pesos en Colombia. Recuerda que el sorteo colombiano se juega cada martes, alrededor de las 10:30 p.m., y se transmite por Canal Uno.

Resultado Lotería de la Cruz Roja de hoy, 9 de septiembre

Conoce con La República los números ganadores. Revisa a partir de las 10:30 p. m. si eres el ganador de la Lotería de la Cruz Roja.

¿Cómo jugar la Lotería de la Cruz Roja?

  1. Compra tu billete: Puedes adquirirlo en puntos de venta autorizados dentro de Colombia. Participación reservada a mayores de edad.
  2. Conserva bien tu billete: Debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.
  3. Sigue el sorteo: Sintoniza Canal Uno o revisa las redes y sitios oficiales para conocer los números ganadores.
  4. Reclama tu premio si ganas: Tienes hasta 30 días calendario para reclamarlo. El premio mayor se cobra en la sede principal (Avenida Carrera 68 No. 68 B-31, Bogotá) y los premios secos pueden reclamarse en distribuidores autorizados o en la misma sede. Necesitarás el billete intacto y tu cédula de ciudadanía vigente.

¿Qué debes saber de la Lotería de la Cruz Roja?

ElementoDetalles
SorteoN° 3118 – Martes 9 septiembre 2025
Hora de sorteo~10:30 p.m. (Canal Uno)
Premio mayorCOP 7.000 millones
Premios secundariosSecos y aproximaciones, desde COP 10M hasta COP 200M
Cómo participarComprar billete, conservarlo bien, ver resultados
Plazo para reclamar30 días desde el anuncio del ganador
Objetivo socialFinanciar programas humanitarios de la Cruz Roja
Notas relacionadas
Lotería de Cundinamarca HOY, 8 de septiembre 2025: resultados del sorteo 4767, números ganadores y premio mayor vía Canal 1

Lotería de Cundinamarca HOY, 8 de septiembre 2025: resultados del sorteo 4767, números ganadores y premio mayor vía Canal 1

LEER MÁS
Kino Táchira de HOY, 8 de septiembre 2025: resultados del sorteo 106, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Kino Táchira de HOY, 8 de septiembre 2025: resultados del sorteo 106, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

LEER MÁS
Kingo Táchira de HOY, 7 de septiembre 2025: resultados del sorteo 140, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Kingo Táchira de HOY, 7 de septiembre 2025: resultados del sorteo 140, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pagos MPPE esto se conoce HOY, 9 de septiembre: Bono Especial, aumentos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

Pagos MPPE esto se conoce HOY, 9 de septiembre: Bono Especial, aumentos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Esto se sabe de los Pagos MPPE de HOY, 9 de septiembre: fechas de depósito y nuevo aumento para docentes del Ministerio de Educación

Esto se sabe de los Pagos MPPE de HOY, 9 de septiembre: fechas de depósito y nuevo aumento para docentes del Ministerio de Educación

LEER MÁS
¿Qué bono está llegando hoy, 9 de septiembre? Entérate de los subsidios activos en Venezuela y cómo cobrarlos

¿Qué bono está llegando hoy, 9 de septiembre? Entérate de los subsidios activos en Venezuela y cómo cobrarlos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Juliana Oxenford rechaza comunicado de la PNP que busca politizar muerte de Jaime Chincha: "No hagan este tipo de porquerías"

Vilcashuamán: hallan altar de 3 mil años en Campanayuq Rumi y exigen protección del sitio arqueológico

Datos LR

Pagos MPPE esto se conoce HOY, 9 de septiembre: Bono Especial, aumentos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

Esto se sabe de los Pagos MPPE de HOY, 9 de septiembre: fechas de depósito y nuevo aumento para docentes del Ministerio de Educación

¿Qué bono está llegando hoy, 9 de septiembre? Entérate de los subsidios activos en Venezuela y cómo cobrarlos

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Juliana Oxenford rechaza comunicado de la PNP que busca politizar muerte de Jaime Chincha: "No hagan este tipo de porquerías"

Juan José Santiváñez miente ante la ONU: asegura que Perú dio Ley de Amnistía por atentados terroristas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota