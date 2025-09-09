Resultado LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA del martes 09 de septiembre 2025: números ganadores y cómo jugar el sorteo colombiano

La Lotería de la Cruz Roja se realiza todos los martes a las 10:30 p. m. | Foto: composición LR/ X/ Cruz Roja

El sorteo número 3118 de la Lotería de la Cruz Roja, programado para el martes 9 de septiembre de 2025, tendrá un premio mayor de $7.000 millones de pesos en Colombia. Recuerda que el sorteo colombiano se juega cada martes, alrededor de las 10:30 p.m., y se transmite por Canal Uno.

Resultado Lotería de la Cruz Roja de hoy, 9 de septiembre

Conoce con La República los números ganadores. Revisa a partir de las 10:30 p. m. si eres el ganador de la Lotería de la Cruz Roja.

¿Cómo jugar la Lotería de la Cruz Roja?

Compra tu billete: Puedes adquirirlo en puntos de venta autorizados dentro de Colombia. Participación reservada a mayores de edad. Conserva bien tu billete: Debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras. Sigue el sorteo: Sintoniza Canal Uno o revisa las redes y sitios oficiales para conocer los números ganadores. Reclama tu premio si ganas: Tienes hasta 30 días calendario para reclamarlo. El premio mayor se cobra en la sede principal (Avenida Carrera 68 No. 68 B-31, Bogotá) y los premios secos pueden reclamarse en distribuidores autorizados o en la misma sede. Necesitarás el billete intacto y tu cédula de ciudadanía vigente.

¿Qué debes saber de la Lotería de la Cruz Roja?