Mundo

Marcha anual en Santiago por las víctimas de la dictadura Pinochet dejó 57 personas detenidas tras enfrentamientos

La marcha en memoria de las víctimas de la dictadura de Pinochet terminó en disturbios en Santiago, con al menos 57 personas detenidas, incluidos 11 adolescentes, según Carabineros.

La manifestación se realizó en vísperas del 52º aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Foto: Composición LR/AFP
La manifestación se realizó en vísperas del 52º aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Foto: Composición LR/AFP

La marcha anual en memoria de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet terminó con disturbios en el centro de Santiago. Según Carabineros de Chile, al menos 57 personas, entre ellas 11 adolescentes, fueron detenidas tras registrarse incidentes durante el recorrido hacia el Cementerio General, lugar donde cada año culmina esta movilización.

La manifestación se realizó en vísperas del 52º aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, cuando Pinochet derrocó al presidente socialista Salvador Allende. La convocatoria, que partió cerca del palacio de La Moneda, reunió a numerosos asistentes que exigieron mantener viva la memoria histórica y rendir homenaje a las víctimas del régimen.

Carabineros detalló que las detenciones se produjeron por distintos delitos, entre ellos desórdenes, daños a la propiedad, porte de armas blancas y lanzamiento de artefactos incendiarios. Aunque los enfrentamientos marcaron la jornada, las autoridades no reportaron heridos.

No se registraron daños contra infraestructuras

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, informó que, pese a los desórdenes registrados durante la marcha conmemorativa en Santiago, no se reportaron daños en los negocios cercanos ni en la infraestructura pública. Explicó que Carabineros empleó drones para identificar a quienes participaron en actos de violencia y resaltó el trabajo coordinado con los 99 comerciantes del trayecto.

Durán también valoró las acciones preventivas desplegadas por la policía en la antesala de la romería. Como parte de estas medidas, se logró la detención de un joven que portaba elementos incendiarios, lo que, según el funcionario, contribuyó a mantener el orden y evitar mayores incidentes durante la manifestación.

¿Cuáles son los hechos recordados en Chile?

El 11 de septiembre de 1973 es una de las fechas más significativas de la historia de Chile, ya que ese día se produjo el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet, quien junto a las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno del presidente socialista Salvador Allende. El bombardeo del palacio de La Moneda, donde Allende pronunció su último discurso antes de morir, se convirtió en un símbolo de la fractura política y social que marcaría al país durante décadas.

Tras el golpe, se instauró una dictadura militar que se extendió hasta 1990, caracterizada por graves violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con los informes oficiales de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig, 1991) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech, 2004 y 2010), más de 3.200 personas fueron ejecutadas o desaparecidas y alrededor de 40.000 fueron víctimas de tortura o prisión política. Estos hechos consolidaron al régimen de Pinochet como uno de los más represivos de América Latina en el siglo XX.

