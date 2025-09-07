HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Primer ministro de Japón deja el cargo tras una derrota histórica de su partido en elecciones

El ex funcionario japonés anunció su dimisión tras la derrota electoral en julio y presiones internas en el Partido Liberal Demócrata.

Shigeru Ishiba dimite su cargo de primer ministro de Japón. Foto: EFE
Shigeru Ishiba, primer ministro de Japón, anunció su dimisión este domingo, meses después de sufrir una derrota aplastante en las elecciones parlamentarias de julio en su país. Esta decisión sigue a los pedidos de renuncia desde el interior del Partido Liberal Demócrata (PLD), instándolo a asumir la responsabilidad de la derrota.

Ishiba, quien asumió el cargo en octubre, había ignorado las demandas planteadas por la oposición derechista dentro del PLD durante más de un mes, diciendo que su renuncia causaría un vacío político en el país. El partido gobernó en Japón durante la mayor parte de las últimas setenta años, pero bajo el liderazgo de Ishiba perdió su mayoría en la cámara baja por primera vez en 15 años y luego perdió su mayoría en la cámara alta en julio.

Negociaciones de Japón y EE. UU. inconclusas

El ex primer ministro había rechazado las peticiones del partido, en cambio, se centró en pulir los últimos detalles de un acuerdo comercial con Estados Unidos sobre los aranceles del presidente Donald Trump, que han afectado a la crucial industria automotriz japonesa y ha reducido su crecimiento.

"Ahora que las negociaciones sobre las medidas arancelarias estadounidenses concluyeron, creo que es el momento adecuado. He decidido dar un paso al costado y dejar espacio a la próxima generación", agregó.

La elección del nuevo primer ministro de Japón

Los candidatos deben obtener el respaldo de al menos 20 legisladores para presentarse, y el ganador deberá obtener una votación parlamentaria para convertirse en primer ministro. A pesar de haber perdido la mayoría, la coalición liderada por el PLD aún ostenta la mayoría de los escaños en la cámara baja, lo que le da ventaja a su candidato.

Entre los posibles contendientes se encuentra Sanae Takaichi, exministro de Asuntos Internos que quedó en segundo lugar, después de Ishiba, en la contienda por el liderazgo del PDL del año pasado. El ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, hijo del ex primer ministro Junichiro Koizumi, también es un posible contendiente, al igual que el exministro de Seguridad Económica, Takayuki Kobayashi. El secretario jefe del Gabinete, Yoshimasa Hayashi, y el ministro de Finanzas, Katsunobu Kato, también podrían sumarse a la contienda, según medios japoneses.

