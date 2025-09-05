HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rescatan a una niña brasileña cuyos padres la mantuvieron 6 años en cautiverio: no sabía hablar y nunca recibió vacunas

Una niña de seis años fue rescatada en Brasil tras estar varios años de cautiverio. Sus padres fueron arrestados por la policía y se les dictó prisión preventiva.

Niña brasileña fue rescatada luego de que sus padres la mantuvieran en cautiverio varios años.
Niña brasileña fue rescatada luego de que sus padres la mantuvieran en cautiverio varios años. | Policía Civil de Brasil

Una niña de apenas seis años fue encontrada en una especie de "prisión" privada en Brasil. Según el personal que la halló, la pequeña parecía completamente sorprendida, como si nunca hubiera estado fuera de su casa. Sus padres la mantenían en cautiverio, completamente aislada y sin contacto con el mundo exterior.

El operativo para rescatar a la niña ocurrió el jueves en el barrio Jardim Santa Esmeralda, Sorocaba, estado de San Pablo, tras una denuncia anónima que alertaba a la policía sobre la situación de la menor. Al llegar a la casa, los oficiales encontraron a la menor en un estado preocupante: no sabía hablar, solo emitía gritos, no comía alimentos sólidos y ni siquiera había recibido vacunas.

PUEDES VER: Brasil se blinda ante el inicio del histórico juicio contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

lr.pe

Niña brasileña es rescatada tras permanecer varios años en cautiverio

"La niña tenía el cabello completamente enredado, como si nunca lo hubieran lavado", comentó la consejera tutelar Lígia Guerra al medio TV TEM. Su cabello estaba tan enmarañado que, tras ser encontrada, tuvieron que cortarlo de inmediato.

Asimismo, Guerra explicó que la niña no había comido nada durante el día del rescate. Además, no sabía comunicarse de ninguna forma, solo puede emitir algunos sonidos. "Se han violado todos sus derechos", denunció. También señaló que la pequeña estaba muy apática y "se quedó deslumbrada con todo, con el mundo". 

PUEDES VER: Inicia histórico juicio contra Jair Bolsonaro: juez asegura que expresidente buscó instalar una “verdadera dictadura” en Brasil

lr.pe

Padres de la menor rescatada fueron arrestados

La intervención policial resultó en la detención de los padres de la niña, una mujer de 45 años y un hombre de 54, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia. Ambos fueron llevados a la Delegación de Defensa de la Mujer (DDM), donde se les dictó una prisión preventiva de 30 días mientras continúa la investigación, según informó el portal g1.

La comisaria Renata Zanin, encargada del caso, explicó que la madre fue entrevistada de manera informal y parecía no comprender la gravedad de sus acciones. "No tiene idea de lo serio que es dejar a una niña sin educación, sin atención médica, sin contacto con la sociedad y viviendo en esas condiciones de aislamiento", comentó la funcionaria.

Asimismo, se pudo conocer que en las próximas horas, ambos padres deberán presentarse ante una audiencia de custodia. La investigación tiene como objetivo esclarecer cómo fue posible que la niña viviera en esas condiciones durante tantos años sin que nadie lo notara antes.

PUEDES VER: Hombre con múltiples identidades es condenado a 48 años de prisión: dictaba un curso sobre fraude en Brasil

lr.pe

¿Qué pasará con la niña tras ser rescatada?

Después de su rescate, la niña fue puesta bajo la custodia del Consejo Tutelar y llevada a un refugio, donde recibirá atención médica en el Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS). Allí, se le harán varios estudios para evaluar tanto su salud física como su salud emocional.

Por otro lado, la policía incautó tres celulares de la casa, que aún no han sido peritados. Las autoridades están esperando los informes médicos de los profesionales que atendieron a la niña. "A partir de ahí, determinaremos qué le sucedió a la niña y qué secuelas tendrá para el resto de su vida", señaló Renata Zanin, jefa de la Comisaría.

