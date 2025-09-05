HOYSuscripcion LR Focus

Mujer se lanza desde lo alto de una montaña para rescatar a su perro en Canadá y ambos lograr sobrevivir a la caída

La excursionista Margaux Cohen se lanzó desde una altura de 18 metros en la montaña Tricouni Peak, en Canadá, para salvar a su perro Zion.

Margaux Cohen se lanzó desde lo alto de una montaña para rescatar a su perro en Canadá.
Margaux Cohen se lanzó desde lo alto de una montaña para rescatar a su perro en Canadá. | Daily Mail

El 24 de agosto, Margaux Cohen, una excursionista de 36 años, vivió una experiencia llena de dramatismo. Mientras descendía de la montaña Tricouni Peak, en Columbia Británica, Canadá, se lanzó desde una altura aproximada de 18 metros para salvar a su perro Zion. Ambos lograron sobrevivir con heridas, pero con vida.

Margaux estaba acompañada por su amigo Max Stobbe y su primo. Después de alcanzar la cima, perdieron el sendero y se toparon con una pequeña pared que bloqueaba su regreso. “Lo evaluamos… era una bajada bastante fácil comparada con cosas que normalmente hago”, explicó Cohen desde su cama en el hospital Lions Gate en North Vancouver.

PUEDES VER: Canadá rechaza al incremento de aranceles de Estados Unidos y promete medidas firmes para “proteger los empleos”

Mujer salva a su perro tras lanzarse desde lo alto de una montaña

El grupo había alcanzado la cima del pico Tricouni, de 2,122 metros de altura, y se alistaba para iniciar el descenso cuando se desviaron del sendero principal. “Notamos que el camino estaba justo al otro lado de un pequeño muro”, comentó Cohen a Global News.

Mientras intentaban bajar, Zion perdió el equilibrio y empezó a deslizarse ladera abajo. En ese momento, Cohen actuó de manera instintiva. “Sentí la necesidad de sujetarlo por el arnés, pero no me di cuenta de que, debido a su peso, también caería yo”, recordó.

Como resultado de la caída, la mujer sufrió varios golpes en la cabeza y una fractura en la pierna, mientras que Zion solo sufrió una lesión leve. Después del accidente, los amigos de Cohen pidieron ayuda al 911, y un equipo de rescate la evacuó en helicóptero hacia un hospital, donde la mujer fue sometida a cirugía de pierna.

PUEDES VER: El curioso caso del niño chileno que sabe hablar inglés sin que nadie se lo haya enseñado: es el primero en Sudamérica

El apoyo que recibió Margaux Cohen tras el accidente

Margaux Cohen, la dueña de Zion, agradeció profundamente a sus amigos y al equipo de rescate por su apoyo. “Mi perro se acercó a donde yo estaba tirada y se sentó a mi lado. Zion movía la cola, como si nada hubiera pasado, como si se lo hubiera pasado genial” relató al medio The Squamish Chief.

Cabe señalar que, a pesar del fuerte impacto, Cohen siempre permaneció consciente durante todo el incidente. “Nunca perdí el conocimiento… hubiera preferido hacerlo, porque recuerdo todo sobre mi caída”, comentó.

En lugar de una caída libre, lo que vivió Margaux fue una serie de golpes y tumbos: “No fue una caída vertical. Rodé unas cuatro veces. Probablemente caí unos 20 pies, luego mi cara chocó contra las rocas, y después caí una y otra vez”, recordó. Ahora, se encuentra esperando una segunda cirugía.

PUEDES VER: Esta montaña tiene la caída vertical más larga del mundo con más de 1.000 metros de altura y 105 grados de inclinación

Realizan campaña para cubrir gastos médicos de Cohen

Una amiga cercana de Margaux decidió crear una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos médicos de Cohen y la atención veterinaria de su perro.

“Margaux es una de las personas más bondadosas, aventureras y resilientes que conozco. Siempre estuvo para apoyar a los demás y ahora necesita nuestra ayuda”, escribió en la plataforma.

