Los gobiernos de Australia y Canadá confirmaron este sábado el paso de sus buques de guerra por el estrecho de Taiwán, una maniobra que provocó una inmediata reacción del régimen chino. El Ejército Popular de Liberación (EPL) desplegó fuerzas navales y aéreas para vigilar la ruta, asegurando que mantuvo "control total" durante el cruce de las embarcaciones.

Pekín consideró esta operación como un acto de provocación en una de las zonas más sensibles del Indo-Pacífico. El coronel Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro de Operaciones Oriental, declaró que los buques occidentales "provocan problemas y envían señales equivocadas", subrayando que las tropas chinas se mantenían en alerta máxima para proteger la soberanía nacional y garantizar la estabilidad regional.

El EPL saca fuerzas para monitorear el paso naval de Australia y Canadá

El EPL aseguró que, durante toda la travesía, mantuvo una vigilancia intensiva, tanto marítima como aérea, sobre la fragata canadiense HMCS Ville de Québec y el destructor australiano HMAS Brisbane. Según fuentes citadas por el diario Global Times, la operación de seguimiento garantizó que las fuerzas chinas mantuvieran un control absoluto sobre la situación.

El régimen acusó a Canadá y Australia de incrementar los riesgos de seguridad en la región y reiteró que Taiwán es considerado parte de su territorio. Además, no descartó el uso de la fuerza para tomar el control de la isla. Para Pekín, estas maniobras militares, llevadas a cabo por países aliados de Washington, buscan socavar sus intereses estratégicos.

¿Por qué el estrecho de Taiwán es considerado una fuente de tensiones entre China y las potencias occidentales?

El estrecho de Taiwán es un corredor marítimo clave que conecta el mar de China Oriental con el mar de China Meridional, siendo crucial para una gran parte del comercio mundial. Su importancia estratégica lo convierte en un punto de fricción constante entre China, que reclama la isla como parte de su territorio, y las potencias occidentales, que defienden la libre navegación.

En los últimos meses, Estados Unidos y sus aliados, entre ellos Canadá, Australia y el Reino Unido, han incrementado su presencia militar en la zona mediante el tránsito regular de buques de guerra. En junio, un barco británico cruzó estas aguas, lo que también generó protestas de Pekín, que acusó a Londres de "socavar la paz y la estabilidad" en la región.