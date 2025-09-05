Científicos de china sugieren que el núcleo de Marte sería sólido y no líquido como antes se creía. Foto: Future/Tobias Roetsch

La misión InSight de la NASA ha proporcionado nuevos datos clave que ayudarán a conocer más sobre la historia de Marte. Los científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China han descubierto que el planeta rojo podría tener un núcleo sólido. El hallazgo de su composición interna permitirá comprender el proceso evolutivo de Marte, así como de la Tierra y otros planetas rocosos.

Las teorías anteriores sobre el interior del planeta sugerían que el núcleo de Marte era líquido y blando. Gracias al sismógrafo de la misión se estudiaron las ondas sísmicas y otros procesos internos del planeta, generados por terremotos y meteoritos. La investigación concluyó que su interior poseería una estructura sólida con un diámetro de 1.200 kilómetros.

¿Cuáles son las diferencias entre el núcleo de la Tierra y Marte?

Aunque ambos planetas comparten algunas similitudes en sus estructuras internas, existen diferencias varias diferencias entre ellos. En la Tierra, el núcleo está compuesto por dos capas: una interna y sólida, y una externa, líquida, que genera el campo magnético terrestre. Este campo es esencial para la protección de la atmósfera y la vida en nuestro planeta.

Sin embargo, Marte no tiene un campo magnético completo, lo que ha llevado a los científicos a suponer que su núcleo no tiene un comportamiento similar al de la Tierra. Según los investigadores, Marte podría haber tenido un campo magnético en el pasado, pero la pérdida de su actividad interna dejó su núcleo sin la capacidad de generar un dinamismo global, similar al de la Tierra.

Otro aspecto clave es la diferencia de tamaño y densidad entre los núcleos. El núcleo de la Tierra es considerablemente más grande y denso, debido a la mayor cantidad de hierro que contiene, mientras que el núcleo marciano, aunque denso, tiene una proporción mayor de elementos ligeros que influye en su temperatura y comportamiento.

¿Cuál es la composición del núcleo marciano?

La composición del núcleo de Marte ha sido objeto de debate durante años. Según los nuevos datos proporcionados por la misión InSight, el núcleo del planeta rojo está formado principalmente por hierro, pero con una notable cantidad de azufre, oxígeno y carbono. Estos elementos más ligeros, presentes en mayor cantidad que en la Tierra, alteran las características físicas y químicas del núcleo.

El estudio publicado en Nature, sugiere que el núcleo de Marte, a pesar de estar compuesto por hierro como el de la Tierra, tiene propiedades térmicas diferentes debido a la mezcla con estos elementos ligeros. La alta temperatura interna de Marte, combinada con esta mezcla de elementos, había hecho suponer que el núcleo debía ser completamente líquido.

En términos de temperatura, el núcleo de Marte es bastante caliente, lo que hace que la teoría sobre su estado completamente sólido, tal como en la Tierra, resulte sorprendente. Los científicos están ahora trabajando en modelar las condiciones de presión y temperatura que permitirían que Marte tenga un núcleo sólido a pesar de su alta temperatura.

¿Cómo identificaron que el núcleo de Marte es sólido?

El descubrimiento de un núcleo sólido en Marte se logró gracias a un análisis exhaustivo de los datos sísmicos recolectados por el sismómetro de la misión InSight. Durante cuatro años, el equipo chino utilizó las ondas sísmicas para examinar las capas internas del planeta.

La técnica utilizada es similar a una radiografía planetaria, donde las ondas viajan a través de diferentes materiales del planeta. Los investigadores encontraron varios tipos de ondas sísmicas que indicaban la presencia de una zona sólida en el núcleo, específicamente las ondas PKiKP, que viajan a través del núcleo exterior y rebotan en la capa interna del núcleo. Estos datos proporcionaron evidencia de que el núcleo de Marte no es completamente líquido como se pensaba, sino que tiene una estructura sólida en su interior.

Para obtener esta información, los científicos se basaron en eventos de impacto que generaron ondas sísmicas de alta calidad. A través de un análisis detallado de estas ondas y sus características, los investigadores pudieron identificar distintas fases sísmicas relacionadas con el núcleo interno, confirmando la existencia de una capa sólida.