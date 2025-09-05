HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Eurodiputados presionan con afiches de recompensa de US$50.000.000 contra Nicolás Maduro al Parlamento Europeo

Dos políticos españoles se presentaron con grandes anuncios de Nicolás Maduro frente a la Cámara Europea para exigir que declare grupo terrorista al 'Cartel de los Soles'.

Los eurodiputados llevaron pancartas de la recompensa de Estados Unidos contra Nicolás Maduro.
Los eurodiputados llevaron pancartas de la recompensa de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. | Foto: composición LR/ VOX/ X

Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch, dos eurodiputados españoles del partido VOX se presentaron en el Parlamento Europeo con grandes carteles de la recompensa de US$50.000.000 contra Nicolás Maduro. De acuerdo a los congresistas, el dictador de Venezuela es un tirano y el líder de un cártel criminal de narcotráfico, por lo que exigieron al máximo ente europeo que declare grupo terrorista al 'Cartel de los Soles'.

El eurodiputado español Hermann Tertsch, representante del partido VOX, lanzó fuertes declaraciones durante su participación en el programa La Noche de NTN24, en las que expresó que cuando se desmantele la organización criminal conocida como el Cartel de los Soles, aparecerán evidencias suficientes para involucrar a numerosos miembros del gobierno español.

PUEDES VER: EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

lr.pe

Tertsch defendió la necesidad de formar una gran alianza internacional contra lo que calificó como "una de las mayores lacras del mundo": el crimen organizado incrustado en regímenes narcodictatoriales. En particular, apuntó a Venezuela como el epicentro de un proyecto que busca exportar ese modelo a toda Iberoamérica.

Asimismo, añadió que muchos años de desinterés por parte de la comunidad internacional han permitido que el régimen se fortalezca y, por ello, es crucial apoyar acciones como la recompensa de 50 millones de dólares anunciada por EE.UU. contra Nicolás Maduro

¿Qué es el 'Cartel de los Soles'?

El Cartel de los Soles es una organización criminal acusado de liderarse desde altos mandos del régimen venezolano, con actividades que incluyen narcotráfico, minería ilegal (oro, coltán) y contrabando de combustible.

El Congreso de Perú, así como Ecuador, Argentina, Trinidad y Tobado y Paraguay, han adoptado declaraciones oficiales que lo califican como organización terrorista

