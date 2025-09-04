Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

El pago del Sistema Patria se encuentra habilitado durante todos los meses para los bonos activos. | Foto: composición LR/ Vemonedero/ Patria

Luego de que el Gobierno de Maduro redujera la cantidad de bonos para los venezolanos, diversos ciudadanos aún esperan recibir las cantidades que obtenían con el Bono Hogares de la Patria; sin embargo, ahora solo pueden conseguir en Bono Único Familiar. Revisa en esta nota los bonos que aún están pendientes de entrega.

Solo algunos beneficiarios reciben el pago del Gobierno de Maduro. El Sistema Patria informó que el proceso de pago varía con cada entrega; por lo que algunos usuarios que no cumplan por lo establecido por la entidad podrían perder el beneficio.

Nuevos Bonos del Gobierno de Maduro en Venezuela

Bono Único Familiar

La entrega comenzó el martes 2 de septiembre y se realiza de forma directa y progresiva hasta el 8 de septiembre .

y se realiza de forma directa y progresiva hasta el . El monto asignado es de Bs. 2.200 , equivalente a aproximadamente US$14,71 según la tasa del BCV.

, equivalente a aproximadamente según la tasa del BCV. Agrupa beneficios como Hogares de la Patria, José Gregorio Hernández, Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna y 100 % Escolaridad.

Bono Complementario Familiar

Se ha comenzado a pagar junto con el bono Único para algunas familias determinadas de forma aleatoria.

Su monto varía, según cada caso, entre Bs. 740 y Bs. 1.480.

Otros Bonos Activos vigentes al 4 de septiembre

Buen Pastor : un estimado de Bs. 1.890 (destinado a la comunidad cristiana, especialmente evangélica).

: un estimado de Bs. 1.890 (destinado a la comunidad cristiana, especialmente evangélica). Corresponsabilidad y Formación : probable pago de Bs. 10.000 (para trabajadores del sector público).

: probable pago de Bs. 10.000 (para trabajadores del sector público). Cuadrantes de Paz : el último pago fue de Bs. 10.500 (para funcionarios del sistema de seguridad ciudadana).

: el último pago fue de Bs. 10.500 (para funcionarios del sistema de seguridad ciudadana). Cultores Populares: podrían recibir Bs. 4.850 (para promotores culturales, artistas y empleados del sector cultura).

¿Cómo cobrar estos bonos de la Patria?

Pasos generales para retirar el dinero desde el Sistema Patria:

Accede a tu cuenta en la página de patria.org.ve o en la app vinculada. Ingresa a la sección Monedero y selecciona “Retiro de fondos”. Indica el origen (Monedero Patria), el monto y el destino (cuenta bancaria o similar). Haz clic en “Continuar” y luego “Aceptar” para completar la operación

Consejo importante: Tienes hasta 15 días para aceptar y retirar el bono, de lo contrario caducará.

¿Quiénes son los beneficiarios del Sistema Patria?

Bono Único Familiar : Disponible para familias registradas en programas sociales como Hogares de la Patria, Economía Familiar, Parto Humanizado, entre otros.

: Disponible para familias registradas en programas sociales como Hogares de la Patria, Economía Familiar, Parto Humanizado, entre otros. Bono Complementario Familiar: Otorgado de forma aleatoria entre quienes reciben el bono Único.

Otros bonos: cada uno está dirigido a sectores específicos: