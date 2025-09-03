Fiscalía de Ecuador acusa a dos exfuncionarios de Rafael Correa por magnicidio de Fernando Villavicencio

La Fiscalía de Ecuador acusó de asesinato a dos antiguos funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa que están fuera del país por ser los presuntos autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, quien fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en Quito, una semana antes de las elecciones generales.

El exlegislador del correísmo Ronny Aleaga y el exministro José Serrano son los acusados, pero la justicia aún no ha determinado sentencias contra ellos. El autor de los disparos fue abatido por guardaespaldas del político y cinco implicados más fueron condenados en 2024 a penas de hasta 34 años de cárcel. Otros seis colombianos presuntamente vinculados al magnicidio fueron asesinados en la cárcel.

La Fiscalía señaló a través de la red social X que, ante su pedido, una jueza de Quito ordenó la prisión preventiva de Aleaga, quien hace más de un año huyó a Venezuela al ser indagado por un caso de corrupción. Serrano y el empresario Xavier Jordán (otro de los acusados) están en Estados Unidos y deberán presentarse de forma periódica ante el consulado ecuatoriano en Miami por decisión judicial.

Serrano, pieza clave en la administración de Rafael Correa, está detenido desde hace un mes en Miami por un asunto migratorio. En caso de ser deportado, el exministro ecuatoriano deberá presentarse en un plazo de tres días ante la justicia, señaló el ente acusador.

La Fiscalía insistirá en la prisión preventiva para Serrano y Jordán, tras un rechazo inicial de la justicia. En Ecuador el delito de asesinato es sancionado hasta con 26 años de prisión.