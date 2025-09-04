HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Mujer escapa del auto de su exnovio que la tenía 10 horas secuestrada, se dirige a un patrullero y es rescatada en Brasil

Una mujer de 28 años logró escapar de su secuestrador en una estación de servicio de Brasil. La víctima pidió ayuda a la policía tras su escape.

Mujer logró escapar del auto de su exnovio que la tenía 10 horas secuestrada en Brasil.
Mujer logró escapar del auto de su exnovio que la tenía 10 horas secuestrada en Brasil. | Captura G1

En una estación de servicio en Corinto, Minas Gerais, Brasil, se vivió un dramático rescate cuando una mujer de 28 años logró huir en solo tres segundos del auto de su expareja, quien la había secuestrado y agredido sexualmente. Al escapar, corrió rápidamente hacia un patrullero para pedir auxilio.

De acuerdo con las imágenes compartidas por el medio local G1, el agresor, un hombre de 35 años, llegó a la estación para cargar combustible y se bajó del vehículo sin notar la presencia del patrullero de la Policía Militar.

lr.pe

La huida de la mujer que había sido secuestrada por su exnovio

La mujer, que se encontraba en el asiento del copiloto, aprovechó el momento en que llegaron los agentes de la Policía Militar para quitarse el cinturón de seguridad y saltar del auto, corriendo hacia los agentes en busca de ayuda. Aunque el agresor intentó subirse nuevamente al vehículo para impedir su huida, los policías lo detuvieron en el mismo lugar.

Asimismo, el capitán Márcio Brandão explicó que la mujer había sido secuestrada previamente en la ciudad de Conceição do Mato Dentro. El agresor la amenazó con un cuchillo, le quitó el celular y la forzó a subirse al auto. "Gracias a la rápida reacción de la víctima y a la pronta intervención de nuestros agentes, evitamos que sufriera más daños", comentó.

lr.pe

Hombre que secuestró a expareja se encuentra detenido

El agresor, identificado más posteriormente como Reinaldo Azevedo Filho, fue detenido y ahora enfrenta cargos por violación, amenazas, secuestro y privación ilegal de libertad. Según la Policía Civil, fue llevado a prisión, donde permanecerá en prisión preventiva.

“La víctima estaba visiblemente afectada, pero pudo relatar que estuvo cerca de diez horas en el auto, bajo amenaza constante", señaló Déborah Torres, responsable de esta investigación.

lr.pe

Joven había terminado la relación con su expareja hace 2 meses

La joven había terminado su relación con Reinaldo Azevedo hacía dos meses y, ante el miedo de sufrir nuevas agresiones físicas y emocionales, decidió refugiarse en la casa de su hermano en Conceição do Mato Dentro.

Sin embargo, el hombre logró encontrar su ubicación, llegó armado con un cuchillo y la forzó a salir de la casa. "El sospechoso reconoció que fue hasta la casa del hermano de la víctima, pero negó las demás acusaciones", informó la policía.

"Existen pruebas de llamadas constantes de acoso y testimonios que confirman el secuestro", agregó la Policía. Al momento de su detención, la joven presentó una solicitud formal de alejamiento en la comisaría, y actualmente se encuentra bajo resguardo mientras continúa el proceso judicial.

