Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile
El escándalo de corrupción en la era Milei
Mundo

Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.2000 metros de altura

El vuelo SkyWest 5971 sufrió una caída de más de 1.200 metros en menos de un minuto debido a una turbulencia severa, lo que dejó varios pasajeros heridos y obligó a un aterrizaje de emergencia en Austin.

Un vuelo de SkyWest, operado como United Express, sufrió turbulencias severas y un descenso brusco de casi 1200 metros. Foto: composición LR/Fox News
Un vuelo de SkyWest, operado como United Express, sufrió turbulencias severas y un descenso brusco de casi 1200 metros. Foto: composición LR/Fox News

Un vuelo comercial de SkyWest, operado como United Express, se transformó en una pesadilla aérea el pasado 28 de agosto. La aeronave, un Embraer E175 que realizaba la ruta desde Aspen, Colorado, hacia Houston, Texas, experimentó una turbulencia severa que provocó un descenso abrupto de casi 1200 metros en menos de un minuto. El incidente forzó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom y resultó en dos pasajeros con lesiones que requirieron hospitalización.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el vuelo SkyWest 5971 enfrentó un "problema de presurización y turbulencia severa" aproximadamente 90 minutos después de su despegue. Datos de FlightAware detallan que la nave continuó perdiendo altitud de manera significativa durante varios minutos antes de que los pilotos lograran desviar su rumbo hacia Austin para un aterrizaje de emergencia prioritario.

Avión sufre turbulencia extrema y aterriza de emergencia en Austin con heridos

La torre de control en Austin recibió una llamada de emergencia del capitán del vuelo, quien solicitó asistencia médica inmediata al anunciar que había personas sangrando a bordo. “Necesitaremos una camilla, y además hay sangrado. SkyWest 5971”, fue el mensaje urgente que se captó en las grabaciones de LiveATC.net. Los servicios de emergencia del Condado de Austin-Travis (ATCEMS) se desplegaron en la pista para recibir al avión.

Un portavoz del aeropuerto informó que el personal médico evaluó a un total de 39 pasajeros y 4 miembros de la tripulación. De ellos, dos adultos presentaron lesiones consideradas "graves" por las autoridades y fueron trasladados a hospitales de la zona como medida de precaución. SkyWest Airlines emitió un comunicado donde reiteró que su máxima prioridad es la seguridad de todos a bordo y que colabora con United Airlines para asistir a los afectados.

Pasajeros describen caos a bordo: "Voló y golpeó el techo"

Los testimonios de los viajeros relatan momentos de terror. Gretchen Gilliam, una pasajera, declaró a medios locales: “Alguien que estaba delante de mí voló y golpeó el techo tres veces. Era un hombre adulto”. La testigo añadió que su amiga se encontraba en el baño durante el episodio y fue una de las personas hospitalizadas, aunque se espera su recuperación. Las imágenes del interior de la cabina mostraban máscaras de oxígeno desplegadas, bebidas derramadas en el techo y pertenencias esparcidas.

Este evento se suma a un patrón preocupante. Un estudio de la Unión Geofísica Americana de 2023 alerta que la turbulencia en aire despejado (CAT) aumentó un 55% en los últimos 40 años. Los expertos atribuyen este fenómeno al cambio climático, ya que el calentamiento global intensifica la cizalladura del viento en las corrientes en chorro, lo que convierte los cielos más irregulares.

