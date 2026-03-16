Santos Bravos en Lima 2026: venta de entradas y precios de boletos en Teleticket para el concierto en Costa 21

El grupo pop latino Santos Bravos confirmó su primer concierto en el Perú como parte de su tour Sesión Dual. La agrupación se presentará el 24 de mayo en Duomo Costa 21, donde mostrará en vivo su propuesta musical basada en 'DUAL', su EP debut que se encuentra disponible en plataformas digitales.

El esperado concierto marcará el primer encuentro del grupo con sus seguidores peruanos e incluirá una presentación de su nuevo material musical, además de actividades especiales como un dance tutorial y merchandising. La venta de entradas estará a cargo de Teleticket, y contará con descuentos especiales para clientes con tarjetas Interbank.

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Santos Bravo

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¿Cuándo comprar entradas para el concierto de Santos Bravos en Lima?

Las entradas para el concierto de Santos Bravos en Lima saldrán a la venta este miércoles 18 de marzo desde las 10.00 a. m. a través de la plataforma de Teleticket. Según lo anunciado por la producción, los boletos podrán adquirirse de manera online y contarán con descuentos de entre 15% y 20% para pagos con tarjetas Interbank, promoción válida hasta agotar stock.

Cabe señalar que el grupo también presentó por primera vez en vivo su sencillo 'KAWASAKI' durante los Premios Lo Nuestro 2026, actuación que fue destacada por su sincronía, propuesta visual y presencia escénica. La banda también estrenó recientemente la docuserie 'Behind DUAL', disponible en Spotify y en su canal oficial de YouTube. Esta producción muestra el proceso creativo del proyecto, así como momentos clave en la creación de sus canciones.

Drew — Estados Unidos

Kauê — Brasil

Alejandro — Perú

Kenneth — México

Gabi — Puerto Rico

Precios de entradas para el concierto de Bravos Santos en Costa 21?

Los organizadores del evento también dieron a conocer la lista de precios para el concierto que se realizará en Costa 21. Estas tarifas estarán disponibles durante el proceso de venta y podrán contar con descuentos especiales para quienes realicen su compra con tarjetas Interbank.

Los precios de las entradas son los siguientes:

Ultra: S/500

Campo A: S/350

Campo B: S/350

Conadis: S/280

Full Experience: S/800