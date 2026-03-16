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Wolfgang Grozo habría buscado ser ministro en el gobierno de Pedro Castillo, según chats

Chats difundidos por Zamir Villaverde revelarían coordinaciones y conversaciones con Wolfgang Grozo sobre un eventual ingreso al gabinete durante el gobierno de Pedro Castillo, según las capturas difundidas en redes y medios.

Wolfgang Grozo habría buscado ser ministro en el gobierno de Pedro Castillo, según chats
Wolfgang Grozo habría buscado ser ministro en el gobierno de Pedro Castillo, según chats | Composición LR | Foto: composición LR

El candidato presidencial Wolfgang Grozo habría intentado integrarse al gabinete ministerial durante la gestión del exmandatario Pedro Castillo, de acuerdo con chats difundidos por Zamir Villaverde, personaje vinculado a investigaciones por presuntos actos de corrupción relacionados con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien estuvo en el programa 'Sin rodeos' de Milagros Leiva.

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Las conversaciones mostrarían coordinaciones vinculadas a un eventual cargo en el Ejecutivo. Villaverde aseguró que estas formarían parte de intercambios ocurridos durante el periodo en que Castillo ocupaba la Presidencia de la República, cuando diversos políticos buscaban espacios dentro del Ejecutivo.

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Zamir Villaverde difundió fotografías en redes sociales en el que sostuvo que conoce a Grozo desde el año 2018. Según el empresario, ambos habrían sostenido diversas reuniones relacionadas con temas de seguridad y política.

Incluso durante el programa 'Beto a Saber', Villaverde dijo que conoció a Grozo desde hace varios años. “Sí conozco al señor Wolfgang Grozo desde el año 2018”, y aseguró que los encuentros se habrían iniciado durante la campaña municipal de Lima de ese año, cuando apoyaba la candidatura de Renzo Reggiardo.

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Villaverde difunde chats y revela relación con Grozo

En un chat del 27 de junio del 2021, Grozo le escribió a Villaverde en un mensaje extenso en el que se refiere al proceso de transferencia del gobierno.

"Buen día, Zamir, ¿cómo estás? Espero que todo esté bien. Acabo de escribirle a Bruno y a Silvia para comentarles que se contactó conmigo Freddy Tejada, que es la persona que les indiqué el día que nos reunimos en tu casa. Y quien me pidió que lo apoye con el proceso de transferencia", se lee.

“Me indica que un asesor cercano al profesor Castillo, y que no es Bruno, me parece, está encargado de este proceso y le ha manifestado para que yo me haga cargo del proceso de transferencia en los sectores de Defensa e Interior”, agrega.

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Grozo reconoce contacto pero niega vínculo político

Tras la difusión de las imágenes y mensajes, Wolfgang Grozo respondió públicamente y admitió que existió contacto con Villaverde, aunque aseguró que fue circunstancial y que no mantiene relación con él. “Tengo que reconocer que este señor me buscó. Coincidimos en eventos sociales y espacios públicos. No me une ninguna amistad con él”, dijo a la prensa.

Grozo también sostuvo que el vínculo terminó años atrás y que decidió tomar distancia cuando el empresario comenzó a ser cuestionado públicamente. “La última vez que tuvimos contacto fue en el año 2021”, señaló.

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