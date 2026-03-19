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Chuck Norris es hospitalizado en Hawái tras sufrir una emergencia médica a los 86 años

La icónica estrella de Hollywood Chuck Norris fue visto entrenando en la isla de Kahuai. En 2017 sufrió dos paros cardiacos en menos de una hora.

Chuck Norris alcanzó la fama mundial en los años 70 y 80 tras protagonizar diversas películas de acción. Foto: Composición LR/Instagram.
Chuck Norris alcanzó la fama mundial en los años 70 y 80 tras protagonizar diversas películas de acción. Foto: Composición LR/Instagram.

El icónico actor Chuck Norris, de 86 años, fue hospitalizado en Hawái tras sufrir una emergencia médica, reportó el medio norteamericano TMZ. Según la web, un testigo aseguró que la estrella de las películas de acción fue visto entrenando en la isla de Kahuai y, horas después, la mañana del miércoles 18 de marzo, fue trasladado a un centro de salud.

Citando a la misma fuente, el portal afirmó que Norris se encuentra de buen ánimo. El reporte indica que lo sucedido habría ocurrido de forma repentina, ya que el miércoles Norris se encontraba entrenando en la isla. Un amigo del actor conversó con él por teléfono y aseguró que estaba de buen humor e incluso haciendo bromas, informó TMZ.

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¿Qué le pasó a Chuck Norris?

El medio compartió que, hasta el momento, no se sabe qué le ocurrió a Chuck Norris. Ni él ni su familia se han pronunciado al respecto. Cabe recordar que la estrella de Hollywood estuvo cerca de perder la vida en 2017 tras sufrir dos paros cardiacos en menos de una hora.

"Esto habría matado fácilmente a la mayoría de los hombres incluso los más jóvenes, pero Chuck Norris todavía está en la cima de la aptitud física", señalaron algunos medios en ese entonces. Tras ese episodio, el continuó con sus actividades físicas, aunque prestando mayor atención a su salud.

A inicios del mes de marzo, Norris cumplió 86 años y, por esa razón, compartió un video en redes sociales en el que aparece entrenando junto a su instructor.

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¿Por qué Chuck Norris es tan famoso?

Chuck Norris es actor y también artista marcial estadounidense. Alcanzó la fama mundial en el cine en los años 70 y 80 gracias a su papel protagónico en películas como ‘Way of the Dragón’, donde compartió con Bruce Lee y ‘Missing in Action’. Además, de la icónica serie ‘Walker,Texas Ranger’.

En su vida personal destaca estar casado desde 1998 con Gena O’Kelley. Además, también obtuvo títulos como campeón de karate y fundador de su propio estilo de pelea, el Chun Kuk Do.

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