La increíble historia de una niña de 10 años que fue revivida dos veces gracias a la tecnología de la NASA

Evie Gore, una valiente niña de diez años, ha superado adversidades inimaginables gracias a un innovador dispositivo desarrollado por la NASA. Tras sufrir dos paradas cardíacas y un trasplante de corazón, Evie ha comenzado a vivir una vida plena, participando en eventos deportivos y artísticos.

La historia de Evie es un testimonio de la resiliencia y el avance médico. Después de que su corazón se detuviera durante 31 minutos, los médicos lograron reanimarla y, posteriormente, le realizaron un trasplante de corazón. La tecnología utilizada para su recuperación proviene de investigaciones espaciales, lo que subraya la importancia de la ciencia en la vida cotidiana.

Evie, quien reside en el Forest of Dean, Gloucestershire, ha demostrado una notable recuperación. Su madre, Sarah, expresa su gratitud hacia los médicos y la ciencia que han permitido que su hija viva una vida normal. La historia de Evie no solo es inspiradora, sino que también resalta el impacto de la tecnología en la medicina moderna.

PUEDES VER: Científicos revelan que los tiburones estarían perdiendo sus dientes por la acidez del océano

Un diagnóstico inesperado

La vida de Evie cambió drásticamente en diciembre de 2020, cuando sufrió una convulsión en casa. A pesar de que había estado quejándose de dolores abdominales, los exámenes iniciales no revelaron problemas. Sin embargo, tras la convulsión, su madre la llevó al hospital, donde se descubrió que su corazón no funcionaba correctamente. Durante su estancia, Evie sufrió dos paradas cardíacas, la primera de 14 minutos y la segunda de 17 minutos, lo que llevó a los médicos a diagnosticarla con cardiomiopatía restrictiva y hipertrófica.

Con un pronóstico sombrío, los médicos le dieron a Evie cinco años de vida sin un trasplante. La familia se enfrentó a la angustia de esperar un donante adecuado. Después de una primera llamada que resultó en un corazón no apto, finalmente recibieron la noticia esperada en abril de 2022: un nuevo corazón estaba disponible. La operación fue un éxito, y Evie comenzó su camino hacia la recuperación.

Innovación médica y tecnología espacial

Durante su recuperación, los médicos tuvieron que crear un orificio entre las dos cámaras superiores de su corazón para facilitar el flujo sanguíneo. Este procedimiento se realizó utilizando un dispositivo ASD occluder, hecho de Nitinol, un material que también se utilizó en la fabricación de ruedas de rover para explorar Marte. Este avance tecnológico ha permitido que Evie viva una vida más activa y saludable.

Desde su operación, Evie ha experimentado un notable progreso. Ha participado en su primer día de deportes en la escuela, ha montado a caballo y ha actuado en una producción teatral. Su madre, Sarah, destaca la alegría que siente al ver a su hija disfrutar de actividades que antes eran impensables. "Ella está aprovechando al máximo su nueva oportunidad de vida", afirma.