HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

La increíble historia de una niña de 10 años que fue revivida dos veces gracias a la tecnología de la NASA

Evie Gore, una niña de diez años, ha superado dos paradas cardíacas y un trasplante de corazón gracias a un innovador dispositivo de la NASA, destacando los avances en medicina.

Evie Gore ha superado adversidades inimaginables gracias a un innovador dispositivo desarrollado por la NASA. Foto: composición LR/X
Evie Gore ha superado adversidades inimaginables gracias a un innovador dispositivo desarrollado por la NASA. Foto: composición LR/X

Evie Gore, una valiente niña de diez años, ha superado adversidades inimaginables gracias a un innovador dispositivo desarrollado por la NASA. Tras sufrir dos paradas cardíacas y un trasplante de corazón, Evie ha comenzado a vivir una vida plena, participando en eventos deportivos y artísticos.

La historia de Evie es un testimonio de la resiliencia y el avance médico. Después de que su corazón se detuviera durante 31 minutos, los médicos lograron reanimarla y, posteriormente, le realizaron un trasplante de corazón. La tecnología utilizada para su recuperación proviene de investigaciones espaciales, lo que subraya la importancia de la ciencia en la vida cotidiana.

Evie, quien reside en el Forest of Dean, Gloucestershire, ha demostrado una notable recuperación. Su madre, Sarah, expresa su gratitud hacia los médicos y la ciencia que han permitido que su hija viva una vida normal. La historia de Evie no solo es inspiradora, sino que también resalta el impacto de la tecnología en la medicina moderna.

PUEDES VER: Científicos revelan que los tiburones estarían perdiendo sus dientes por la acidez del océano

lr.pe

Un diagnóstico inesperado

La vida de Evie cambió drásticamente en diciembre de 2020, cuando sufrió una convulsión en casa. A pesar de que había estado quejándose de dolores abdominales, los exámenes iniciales no revelaron problemas. Sin embargo, tras la convulsión, su madre la llevó al hospital, donde se descubrió que su corazón no funcionaba correctamente. Durante su estancia, Evie sufrió dos paradas cardíacas, la primera de 14 minutos y la segunda de 17 minutos, lo que llevó a los médicos a diagnosticarla con cardiomiopatía restrictiva y hipertrófica.

Con un pronóstico sombrío, los médicos le dieron a Evie cinco años de vida sin un trasplante. La familia se enfrentó a la angustia de esperar un donante adecuado. Después de una primera llamada que resultó en un corazón no apto, finalmente recibieron la noticia esperada en abril de 2022: un nuevo corazón estaba disponible. La operación fue un éxito, y Evie comenzó su camino hacia la recuperación.

Innovación médica y tecnología espacial

Durante su recuperación, los médicos tuvieron que crear un orificio entre las dos cámaras superiores de su corazón para facilitar el flujo sanguíneo. Este procedimiento se realizó utilizando un dispositivo ASD occluder, hecho de Nitinol, un material que también se utilizó en la fabricación de ruedas de rover para explorar Marte. Este avance tecnológico ha permitido que Evie viva una vida más activa y saludable.

Desde su operación, Evie ha experimentado un notable progreso. Ha participado en su primer día de deportes en la escuela, ha montado a caballo y ha actuado en una producción teatral. Su madre, Sarah, destaca la alegría que siente al ver a su hija disfrutar de actividades que antes eran impensables. "Ella está aprovechando al máximo su nueva oportunidad de vida", afirma.

Notas relacionadas
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
Joven con discapacidad auditiva llora al oír por primera vez la voz de su padre tras intervención medica

Joven con discapacidad auditiva llora al oír por primera vez la voz de su padre tras intervención medica

LEER MÁS
Ibai queda asombrado por la gran participación de Perú y Ecuador en el mundial de desayunos: "Hasta el presidente de Ecuador pidió votos"

Ibai queda asombrado por la gran participación de Perú y Ecuador en el mundial de desayunos: "Hasta el presidente de Ecuador pidió votos"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Hijo del ‘Chapo’ Guzmán delató a Maduro? la supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

¿Hijo del ‘Chapo’ Guzmán delató a Maduro? la supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

LEER MÁS
Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

LEER MÁS
Aunque "todos esperamos el fin de la dictadura" de Maduro, aún "no es el momento", afirma exembajador de EEUU en Venezuela

Aunque "todos esperamos el fin de la dictadura" de Maduro, aún "no es el momento", afirma exembajador de EEUU en Venezuela

LEER MÁS
Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante invasiones militares: túneles, redes satelitales rusas, seguridad cubana y más

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante invasiones militares: túneles, redes satelitales rusas, seguridad cubana y más

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Mundo

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota