Ciencia

Científicos revelan que los tiburones estarían perdiendo sus dientes por la acidez del océano

Los tiburones han mostrado un deterioro en sus dientes producto de la acidificación de los mares relacionado con el aumento de CO2 pondría en peligro a este animal marino.

Los dientes de los tiburones no están diseñados para resistir los efectos de la acidez del mar. Foto: difusión
Los dientes de los tiburones no están diseñados para resistir los efectos de la acidez del mar. Foto: difusión

La fauna marina cumple un papel fundamental para el equilibrio de los ecosistemas del planeta. Cada especie, desde el plancton hasta los grandes depredadores, mantienen el balance de los océanos. Entre ellos en el reciente tiempo uno de los más afectados es el tiburón.

Los tiburones han sufrido un creciente deterioro en sus afilados dientes, sus armas por naturaleza han quedado en peligro debido a la creciente acidificación de los océanos que los pondría en peligro estructuralmente.

Estudio demuestra deterioro de los dientes de tiburón

Científicos de la Universidad Heinrich Heine, originario de Düsseldorf (Alemania), investigó cómo los dientes de los tiburones se ven afectados por la acidificación de los océanos. Según el investigador Maximiliam Baum, los dientes de los tiburones, que son estructuras altamente especializadas para cortar carne, no están diseñados para resistir los efectos de la acidez creciente en el agua. Este fenómeno, relacionado con el aumento de CO₂ en los océanos, podría poner en peligro la eficacia de estas "armas naturales" que los tiburones utilizan para cazar.

Los resultados de la investigación revelan "lo vulnerables que pueden ser incluso las armas más afiladas de la naturaleza", destacó Maximiliam Baum, uno de los firmantes del artículo. La acidificación oceánica, un proceso acelerado principalmente por la emisión de CO₂ generado por las actividades humanas, está afectando gravemente la biología de diversas especies marinas, incluidos los tiburones.

¿Cómo se descubrió el deterioro de los dientes de tiburón?

Para el estudio, se recolectaron dientes desechados de un acuario. De estos, 16 dientes que estaban completamente intactos y sin daños fueron utilizados para el experimento de pH, mientras que otros 36 fueron seleccionados para medir su circunferencia antes y después del tratamiento.

Los dientes fueron incubados durante ocho semanas en tanques separados de 20 litros. En comparación con los dientes expuestos a un pH de 8,1, aquellos que estuvieron en un ambiente de agua más ácida mostraron un daño notablemente mayor. "Observamos daños visibles en la superficie, como grietas y agujeros, un aumento de la corrosión de las raíces y una degradación estructural", explicó Sebastian Fraune, otro de los autores de la investigación, citado por la universidad.

Además, se constató que la circunferencia de los dientes era mayor en los niveles de pH más altos, lo que podría indicar una respuesta adaptativa o un cambio en la estructura de los dientes. Sin embargo, el estudio solo analizó dientes desechados de tejido mineralizado no vivo, lo que significa que no se pudieron evaluar los procesos de reparación que ocurren en organismos vivos.

