Nicole Cutler, natural de Estados Unidos, era una joven que se veía a sí misma como alguien torpe, ya que a veces experimentaba episodios de vértigo, lo que la llevó a sufrir varias fracturas a causa de ello.

Años después, descubrió que estos problemas tenían un origen: un tumor cerebral con el que vivió durante más de 15 años. Fue recién después de perder la audición que los médicos lograron identificarlo.

Nicole Cutler vivió más de 15 años con un tumor cerebral

El Daily Mail compartió la historia de Nicole Cutler, de Boston, quien llevaba una vida saludable, hasta que un inesperado giro cambió su vida para siempre. En su regreso de un vuelo desde California, comenzó a notar que perdía la audición de uno de sus oídos.

Al no encontrar explicación, decidió ir al médico. Después de realizarle varias pruebas, el diagnóstico fue impactante: tenía un tumor del tamaño de un aguacate que había estado creciendo en su cerebro durante 15 años.

“Cuando me dijeron que tenía un tumor cerebral, fue el momento más aterrador de mi vida. Todo mi cuerpo se apagó; fue lo más aterrador que puedas imaginar, especialmente cuando tienes 22 años. El tumor estuvo creciendo dentro de mi cabeza durante 15 años. Fui muy torpe de niña, tenía huesos rotos, vértigo y estaba perdiendo la audición, lo cual ahora tiene sentido”, señaló Nicole.

Las consecuencias que sintió Nicole Cutler luego de que le extirpen tumor

Nicole Cutler tuvo que someterse a una operación en la que le extirparon la mitad del tumor, lo que le dejó secuelas en el habla y en su capacidad motriz. Durante seis largos meses, no pudo caminar ni mover su brazo derecho.

“Los resultados de mi resonancia magnética mostraron que tenía un tumor del tamaño de un aguacate presionando mi cerebro. Fue un momento aterrador. Lo único que quería era volver a casa con mi familia (…) Perdí la función motora de mi mano derecha y mi cara quedó paralizada del lado derecho durante seis meses".

Después de este difícil proceso, comenzó un tratamiento de fisioterapia y, tras realizarle una biopsia, se confirmó que el tumor era un neuroma acústico. Este es un trastorno poco común que afecta a unas dos personas de cada 100,000, según la Asociación Británica de Neuroma Acústico.

Así es la vida de Nicole Cutler actualmente

Actualmente, Nicole sigue recibiendo tratamiento y se somete a resonancias periódicas para monitorear su tumor. En 2024, incluso se sometió a una cirugía que le dio la esperanza de recuperar su sonrisa.

“Los médicos me quitaron el nervio sensitivo del pie y la pierna izquierdos con la esperanza de reconstruir mi sonrisa. Eso significó aprender a caminar de nuevo, esta vez con nuevas limitaciones. Tuve que ir a terapia facial, pero ahora tengo una sonrisa completamente nueva”.

Asimismo, tiene un objetico claro: correr los maratones más emblemáticos del mundo para sensibilizar sobre el tumor que la afectó. Ya ha participado en los maratones de Boston, Chicago y Nueva York, y ahora se está preparando para el maratón de Berlín, con la meta de recaudar fondos para The Brain Tumour Charity.