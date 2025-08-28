HOYSuscripcion LR Focus

Maduro responde a las amenazas de invasión de EE. UU. y asegura que “no hay forma de que le entren a Venezuela”

La tensión entre Venezuela y EE.UU. ha aumentado, especialmente tras la elevación a 50 millones de dólares de la recompensa por la captura de Maduro, acusado de narcotráfico.

Más de 4.00 militares, aviones, barcos y lanzamisiles fueron movilizados por EE. UU. cerca al mar del Caribe. Foto: AFP
Más de 4.00 militares, aviones, barcos y lanzamisiles fueron movilizados por EE. UU. cerca al mar del Caribe. Foto: AFP

En medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, respondió con firmeza y asegurando que "no hay forma de que le entren a Venezuela". Este comentario se dio en el contexto de un acto oficial donde estuvo acompañado de la primera dama Cilia Flores, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro de Interiores, Diosdado Cabello.

Durante el evento, realizado en la parroquia Macarao de Caracas, más de mil funcionarios y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Maduro también destacó el apoyo internacional a su gobierno. Esta declaración se da en un momento de tensión, ya que EE.UU. aumento a 50 millones de dólares la recompensa por su captura, mientras continúa con sus acusaciones de que el presidente venezolano lidera un cartel terrorista.

Maduro y su respuesta a las amenazas de EE.UU.

En televisión nacional, Nicolás Maduro afirmó que no existe forma "que entren a Venezuela", en referencia a las crecientes amenazas de intervención. Asimismo, describió el hecho como un "asedio, acoso y amenazas ilegales que violan la Carta de las Naciones Unidas", y aseguró convencido que esta situación solo serviría para "fortalecer" al país.

Vestido con uniforme de camuflaje, Maduro instó a los jefes militares y policiales a que transmitieran este mensaje a todo el personal a nivel nacional. "Tenemos que aprovechar todas estas circunstancias para fortalecer los planes de defensa de la nación", agregó, subrayando la importancia de la unidad y la preparación ante cualquier posible conflicto.

¿Cuál es la amenaza de EE.UU. contra Maduro?

El presidente venezolano Nicolás Maduro enfrenta severas acusaciones de narcotráfico por parte de la justicia estadounidense, que lo vincula con el denominado "Cartel de los Soles" y con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa. Frente a ello, Estados Unidos ha elevado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura, señalándolo como uno de los principales responsables del tráfico de drogas hacia su territorio.

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos se ha incrementado debido a los recientes despliegues de tropas en el mar del Caribe y la realización de ejercicios militares en la región. En respuesta a las amenazas de Washington, Maduro afirmó que movilizaría a 4.5 millones de efectivos de la milicia, cuerpo adscrito a la Fuerza Armada, para fortalecer la defensa del país ante cualquier intento de invasión.

Embajador de EE.UU. afirmó que el mundo espera la caída de Maduro, pero no la intervención

El diplomático estadounidense James Story, quien fue el último embajador de su país en Venezuela en 2023, expresó este jueves en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio, aunque la caída del régimen de Nicolás Maduro es esperada por muchos, "no es el momento adecuado para actuar".

"Todos esperamos el fin de la dictadura en Venezuela", incluso aquellos que se oponen a una intervención militar, señaló Story. Sin embargo, explicó que, aunque para los venezolanos, Colombia y la región sería beneficioso acabar con el régimen de Maduro, existen razones políticas y militares que hacen incierto el impacto de la reciente presencia naval de EE. UU. en el Caribe, destinada a "frenar el flujo de drogas".

