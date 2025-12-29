Israel entregó a sus Fuerzas de Defensa el primer sistema láser operativo, Iron Beam, conocido también como Or Eitan, desarrollado en colaboración con Rafael Advanced Defense Systems. La plataforma ofrece interceptaciones rápidas frente a cohetes, morteros y drones, y se integra con los sistemas existentes para reforzar la defensa aérea.

El Ministerio de Defensa destacó la entrega como histórica, resaltando la precisión y los bajos costos operativos de cada activación. El sistema no solo fortalece la protección nacional, sino que también representa un avance tecnológico significativo que se incorporará progresivamente a Cúpula de Hierro, diseñada para neutralizar cohetes de corto alcance; David’s Sling, enfocada en misiles y cohetes de medio alcance; y Arrow, creada para interceptar misiles balísticos de largo alcance.

Iron Beam opera hasta 100 kW y cuenta con versiones M, Lite y Naval para distintos escenarios. Foto: X/Israel_MOD

¿Cómo el Iron Beam podría revolucionar la defensa de Israel contra cohetes, morteros y drones?

Iron Beam utiliza un haz láser de alta energía para calentar y destruir objetivos en segundos, incluso mientras se encuentran sobre territorio enemigo. Cada activación consume electricidad mínima, lo que convierte al sistema en una alternativa más económica que los interceptores tradicionales, que pueden costar decenas de miles de dólares por unidad.

El sistema complementa la defensa existente, enfocándose en amenazas de corto alcance y múltiples objetivos, de modo que los interceptores puedan concentrarse en ataques más complejos. Las pruebas en combate demostraron su capacidad de neutralizar cerca de cuarenta drones de Hezbollah, acelerando su aprobación presupuestaria y mejoras en el terreno.

¿Puede el Iron Beam hacer que Israel dependa menos de EE. UU. y dominar el mercado mundial de armas?

El despliegue del láser puede reducir significativamente la necesidad de interceptores suministrados o financiados por Estados Unidos, disminuyendo miles de millones de dólares en gastos anuales. Esta capacidad refuerza los planes de Israel de invertir 350.000 millones de shekels (la moneda oficial de Israel) en la próxima década para expandir su industria armamentística nacional y limitar la dependencia de proveedores extranjeros.

El sistema también altera la economía de la defensa, ya que neutralizar drones o cohetes con un haz láser que consume apenas unos dólares en electricidad aumenta el costo de los ataques para los adversarios. Esta ventaja posiciona a Israel como proveedor de tecnología avanzada, y países que enfrentan amenazas similares consideran cada vez más soluciones israelíes.

El láser se probó interceptando cerca de 40 drones y se integrará con los sistemas de defensa aérea de Israel. Foto: X/Israel_MOD

¿Qué hace al Iron Beam más avanzado que la Cúpula de Hierro y otros sistemas de defensa tradicionales?

Iron Beam alcanza hasta 100 kilovatios (una unidad de medida de potencia eléctrica, es decir, la cantidad de energía que un aparato puede generar o consumir por segundo) en su versión estándar y puede operar a distancias de hasta 10 kilómetros, mientras que la versión móvil Iron Beam-M ofrece entre 30 y 50 kilovatios, Lite Beam 10 kilovatios para vehículos ligeros y Naval Iron Beam 100 kilovatios para buques. La variedad de modelos permite adaptarse a diferentes escenarios y necesidades tácticas, aumentando la flexibilidad operativa frente a sistemas basados en misiles.

El sistema integra sensores térmicos y mecanismos de orientación electro-óptica que permiten interceptar múltiples amenazas simultáneamente, incluso trayectorias no lineales o ataques en salvas. Su rapidez y precisión reducen la necesidad de costosos interceptores y fortalecen la defensa multicapa de Israel, complementando Cúpula de Hierro, David’s Sling y Arrow.

¿Qué países ya muestran interés en adquirir el sistema láser Iron Beam pese a tensiones políticas?

Emiratos Árabes Unidos firmó un contrato por 2.300 millones de dólares centrado en tecnología láser, mientras que otros países del Golfo han mostrado interés en adquirir sistemas similares para contrarrestar amenazas regionales, como ataques de drones hutíes o misiles de Irán. La necesidad de defensa aérea láser se vuelve cada vez más estratégica, impulsando consultas de naciones que antes impusieron restricciones o embargos a Israel.

Europa también evalúa opciones israelíes: Alemania, Finlandia, Rumanía y Grecia buscan proteger infraestructuras críticas y centros urbanos frente a ataques modernos, adoptando sistemas probados en combate. Esta demanda crece en un contexto de proliferación de drones y cambios en la estrategia militar global, consolidando a Israel como referente en defensa aérea láser.