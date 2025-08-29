HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país de Europa que potencia su fuerza militar: contará con portaaviones de última generación

Un país de Europa incorporará dos buques LHD en 2028, con capacidad para aviones, reforzando la estratégica de dicha nación.

España construirá dos nuevos buques de asalto anfibio tipo LHD, con capacidad para aviones, helicópteros y tropas, como parte de su plan de modernización naval.
España construirá dos nuevos buques de asalto anfibio tipo LHD, con capacidad para aviones, helicópteros y tropas, como parte de su plan de modernización naval. | Foto: AFP

Con el objetivo de consolidar su posición como potencia naval de referencia en el ámbito internacional, la Armada Española ha presentado a finales de enero un ambicioso plan para fortalecer su capacidad operativa. Dicho plan incluye la construcción de dos nuevos buques de asalto anfibio tipo LHD (Landing Helicopter Dock).

Estas unidades, similares al Juan Carlos I, podrán transportar aviones de combate, helicópteros y tropas, consolidando el papel de España en el ámbito naval internacional. Lo que permitirá mejorar significativamente su operabilidad en misiones de defensa y proyección de fuerza.

PUEDES VER: Subida de sueldo para las Fuerzas Armadas en España: cuánto cobrarán los militares desde septiembre 2025

lr.pe

¿Cuáles son las características de los nuevos buques LHD, adquiridos por España?

Cada navío contará con un desplazamiento aproximado de 30.000 toneladas y una cubierta de vuelo adaptada para operar aeronaves de despegue corto y aterrizaje vertical, como el F-35B, además de diversos tipos de helicópteros.

Los buques también dispondrán de un dique inundable que permitirá desplegar lanchas de desembarco y aerodeslizadores, lo que reforzará las capacidades de operaciones anfibias y la movilidad de tropas en distintos escenarios internacionales.

La construcción se llevará a cabo en los astilleros de Navantia, probablemente en Ferrol, aprovechando la experiencia adquirida con el Juan Carlos I y la exportación de este modelo a países como Australia y Turquía. Está previsto que los trabajos comiencen en 2028 y que las unidades entren en servicio a lo largo de la próxima década, marcando un paso clave en la modernización de la flota española.

Razones estratégicas detrás del plan de España

La decisión de incorporar dos nuevos LHD responde a la necesidad de mantener y reforzar la capacidad de proyección estratégica de España en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas crecientes.

Actualmente, el Juan Carlos I es el único buque de estas características en la Armada. Su próxima parada técnica, programada para mediados de 2025 y necesaria para sustituir el sistema de propulsión, dejará temporalmente a la flota sin una plataforma de estas capacidades.

Además, países europeos como Italia y Francia están destinando inversiones significativas a la modernización y expansión de sus portaviones y buques anfibios, lo que evidencia la necesidad de que España mantenga el ritmo de modernización para no quedar rezagada en este ámbito estratégico.

