Mundo

Los ‘baby boomers’ no esperan a los 67 años: esta es la edad media de jubilación en España

La edad real de jubilación en España está en aumento, gracias a las políticas de retrasar el retiro anticipado en los 'baby boomers'.

La jubilación en España se sitúa en 65,15 años. El Gobierno impulsa medidas para retrasar el retiro y afrontar el reto de los 'baby boomers'. | Foto: Freepik
La jubilación en España se sitúa en 65,15 años. El Gobierno impulsa medidas para retrasar el retiro y afrontar el reto de los 'baby boomers'. | Foto: Freepik

De acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, la jubilación en el país ibérico se sitúa en los 65,15 años, lo que indica un aumento progresivo del retiro laboral. Sin embargo, esta cifra depende de los años cotizados por cada persona, un gran número de empleados todavía opta por adelantar su retiro.

El Gobierno busca alargar la vida laboral con reformas que penalizan el retiro anticipado y premian a quienes retrasan su jubilación. Estos cambios han generado un retraso de un año en la edad media respecto al periodo previo a la pandemia, impulsado por nuevas modalidades como la jubilación parcial y flexible.

PUEDES VER: Subida de sueldo para las Fuerzas Armadas en España: cuánto cobrarán los militares desde septiembre 2025

lr.pe

¿A qué edad se jubilan los 'baby boomers' en España?

La jubilación masiva de la generación del baby boom supone uno de los mayores desafíos para el sistema. Solo en agosto, la Seguridad Social destinó un récord de 13.620,9 millones de euros para abonar 10,37 millones de pensiones.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, la jubilación en el país ibérico se sitúa en los 65,15 años.

El objetivo del Ejecutivo es garantizar la sostenibilidad del sistema prolongando la vida laboral. Como resultado, las jubilaciones anticipadas han descendido hasta el 27,6 %, mientras que los trabajadores que retrasan su retiro han pasado del 7,4% en 2019 al 11,4 % en la actualidad.

Hace dos décadas, el sistema pagaba alrededor de 8 millones de pensiones, con un valor medio de 611 euros. En 2020 ya eran 9,8 millones de pensiones con una media de 1.011 euros, mientras que hoy alcanzan los 1.311 euros de media.

Nuevas formas de jubilación en España

Ante este panorama, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saíz, mantiene negociaciones con los sindicatos para adaptar el sistema de jubilación a las nuevas realidades laborales.

Entre las propuestas que se estudian destacan la jubilación reversible, que permitiría reincorporarse al empleo tras retirarse, y la jubilación compatible con trabajos a tiempo parcial, con el fin de retener el talento sénior y aliviar la presión sobre la Seguridad Social.

