Donald Trump le habría revocado el permiso de protección a Kamala Harris por el tiempo excedido. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta Kamala Harris, decisión que se hará efectiva a partir del 1 de septiembre de 2025. Esto ocurre cuando Harris anda preparándose para una gira internacional de promoción de sus memorias tituladas '107 Days'.

Por ley, los exvicepresidentes reciben seis meses de protección tras dejar el cargo, pero Joe Biden, antes de finalizar su mandato, extendió esa cobertura hasta un año. Sin embargo, Trump firmó un memorando para suspender cualquier medida de seguridad más allá de lo estrictamente requerido por la legislación.

¿Por qué Trump le revocó la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris?

Donald Trump le habría revocado el permiso de protección a Kamala Harris por el tiempo excedido, ya que más allá de seis meses no es obligatoria por ley y fue una extensión discrecional otorgada por su predecesor, Joe Biden.

No obstante, la decisión se percibe como parte de un patrón de Trump durante su segundo mandato: reducir o eliminar medidas de seguridad a sus críticos y rivales políticos. Ya lo había hecho anteriormente con el exasesor de seguridad nacional John Bolton y miembros de la familia Biden. En este contexto, la medida hacia Harris es interpretada como un gesto de represalia política.

Reacciones a la revocación de la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris

Las reacciones fueron inmediatas y contundentes desde el ámbito político demócrata. Bob Salladay, portavoz del gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la decisión de "errática y vengativa", y dijo que la seguridad de los funcionarios públicos no debería depender de la voluntad política del presidente en turno. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también expresó su preocupación y afirmó que la medida pone en riesgo a la exvicepresidenta en un contexto de alta polarización.

Por su parte, el equipo de Harris emitió un comunicado agradeciendo al Servicio Secreto su dedicación y profesionalismo durante el tiempo que la protegieron. Sin embargo, expertos en seguridad han advertido que retirar esta cobertura justo antes de que Harris se embarque en una gira internacional aumenta significativamente los riesgos.