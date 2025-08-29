HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

Donald Trump cancela la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris a partir del 1 de septiembre de 2025

Biden habría extendido a un año la protección del Servicio Secreto, pero Trump firmó un memorando para suspenderla.

Donald Trump le habría revocado el permiso de protección a Kamala Harris por el tiempo excedido.
Donald Trump le habría revocado el permiso de protección a Kamala Harris por el tiempo excedido. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta Kamala Harris, decisión que se hará efectiva a partir del 1 de septiembre de 2025. Esto ocurre cuando Harris anda preparándose para una gira internacional de promoción de sus memorias tituladas '107 Days'.

Por ley, los exvicepresidentes reciben seis meses de protección tras dejar el cargo, pero Joe Biden, antes de finalizar su mandato, extendió esa cobertura hasta un año. Sin embargo, Trump firmó un memorando para suspender cualquier medida de seguridad más allá de lo estrictamente requerido por la legislación.

PUEDES VER: Marco Rubio viajará a México y Ecuador para firmar acuerdo en seguridad y migración de EEUU del 2 al 4 de septiembre

lr.pe

¿Por qué Trump le revocó la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris?

Donald Trump le habría revocado el permiso de protección a Kamala Harris por el tiempo excedido, ya que más allá de seis meses no es obligatoria por ley y fue una extensión discrecional otorgada por su predecesor, Joe Biden.

No obstante, la decisión se percibe como parte de un patrón de Trump durante su segundo mandato: reducir o eliminar medidas de seguridad a sus críticos y rivales políticos. Ya lo había hecho anteriormente con el exasesor de seguridad nacional John Bolton y miembros de la familia Biden. En este contexto, la medida hacia Harris es interpretada como un gesto de represalia política.

PUEDES VER: Corte de apelaciones bloquea plan del Gobierno de Trump de poner fin al TPS para 600.000 venezolanos en EEUU

lr.pe

Reacciones a la revocación de la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris

Las reacciones fueron inmediatas y contundentes desde el ámbito político demócrata. Bob Salladay, portavoz del gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la decisión de "errática y vengativa", y dijo que la seguridad de los funcionarios públicos no debería depender de la voluntad política del presidente en turno. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también expresó su preocupación y afirmó que la medida pone en riesgo a la exvicepresidenta en un contexto de alta polarización.

Por su parte, el equipo de Harris emitió un comunicado agradeciendo al Servicio Secreto su dedicación y profesionalismo durante el tiempo que la protegieron. Sin embargo, expertos en seguridad han advertido que retirar esta cobertura justo antes de que Harris se embarque en una gira internacional aumenta significativamente los riesgos.

Notas relacionadas
Corte de apelaciones bloquea plan del Gobierno de Trump de poner fin al TPS para 600.000 venezolanos en EEUU

Corte de apelaciones bloquea plan del Gobierno de Trump de poner fin al TPS para 600.000 venezolanos en EEUU

LEER MÁS
¿Quién es Karoline Leavitt, la portavoz más joven de Donald Trump, que desafía al régimen de Nicolás Maduro?

¿Quién es Karoline Leavitt, la portavoz más joven de Donald Trump, que desafía al régimen de Nicolás Maduro?

LEER MÁS
“La neutralidad ya no es opción”: María Corina Machado pide a militares romper con Maduro ante despliegue naval de EE. UU.

“La neutralidad ya no es opción”: María Corina Machado pide a militares romper con Maduro ante despliegue naval de EE. UU.

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
50 minutos al teléfono antes del desastre: se revelan nuevos detalles del accidente del F-35 en EEUU

50 minutos al teléfono antes del desastre: se revelan nuevos detalles del accidente del F-35 en EEUU

LEER MÁS
Gobierno de Trump multa a inmigrantes indocumentados con más de US$6 mil millones por ignorar órdenes de deportación, revela informe

Gobierno de Trump multa a inmigrantes indocumentados con más de US$6 mil millones por ignorar órdenes de deportación, revela informe

LEER MÁS
Conoce a la ciudad más plagada de chinches en EEUU: lidera el ranking desde hace 5 años

Conoce a la ciudad más plagada de chinches en EEUU: lidera el ranking desde hace 5 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

USA

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

50 minutos al teléfono antes del desastre: se revelan nuevos detalles del accidente del F-35 en EEUU

Gobierno de Trump multa a inmigrantes indocumentados con más de US$6 mil millones por ignorar órdenes de deportación, revela informe

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota