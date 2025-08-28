HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Dos senadores de México se agarran a golpes tras discutir por el uso de la palabra durante una sesión del Congreso

Una acalorada discusión entre los senadores de México, Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno, culminó en un fuerte enfrentamiento físico en el Congreso.

Los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno se agarraron a golpes.
Los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno se agarraron a golpes. | Audiorama Comunicaciones

El último miércoles 27 de agosto, al finalizar una sesión de la Comisión Permanente del Congreso, los senadores mexicanos Gerardo Fernández Noroña, del oficialismo, y Alejandro Moreno, de la oposición, protagonizaron un fuerte enfrentamiento que terminó a los golpes.

El conflicto estalló cuando Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado y miembro de Morena, rechazó dar la palabra a los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante esa jornada legislativa.

PUEDES VER: Muere mujer que viajó de EEUU a México para una cirugía estética: clínica es investigada por presunta negligencia

Enfrentamiento entre senadores de México termina a los golpes

Cuando la sesión llegó a su fin y los senadores comenzaban a cantar el himno nacional, el líder del PRI, ‘Alito’ Moreno, se acercó a Fernández Noroña para confrontarlo. Esta situación derivó en una discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en una discusión que acabó en golpes.

Según lo transmitido en vivo por el Canal del Congreso, Moreno reprochó a Noroña por negar la oportunidad de hablar a los senadores de su partido. Ante el reclamo, el presidente del Senado empujó a Moreno, lo que desató una serie de empujones, tirones y manotazos entre ellos y otros senadores que estaban presentes en la última sesión de la Comisión Permanente, antes del segundo receso del año.

PUEDES VER: Sheinbaum niega acuerdo entre el Gobierno de México con la DEA sobre un 'Proyecto Portero': "No sé con qué fundamento"

Discusión entre legisladores continuó en redes sociales

Gerardo Fernández Noroña recurrió a las redes sociales para acusar a los legisladores del PRI de haberlo agredido físicamente durante la reunión parlamentaria. "Como buenos ahorros que son los legisladores del PRI subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión", publicó en su cuenta de X.

Por otra parte, Moreno defendió su posición, señalando que "la primera agresión física vino de Noroña ", luego de que le reclamó por no haberle dado la palabra, pese a que había una minuta establecida. "Él lanzó el primer empujón, y lo hizo por cobarde. Morena rompió el acuerdo de la Cámara y Noroña quedó exhibido en su bajeza", afirmó también en X.

PUEDES VER: ¡Escándalo en el Senado! Claudia Sheinbaum tilda de 'lamentable' pelea entre senadores

El trasfondo de la discusión de los dos legisladores de México

La disputa en el Congreso se enardeció cuando la mayoría oficialista acusó al PRI y al PAN, un partido conservador, de haber solicitado la intervención militar de Estados Unidos, algo que ambos partidos han rechazado tajantemente.

La izquierda fundamenta su acusación en una entrevista reciente de la senadora conservadora Lilly Téllez con Fox News, en la que afirmó que los cárteles de la droga han logrado infiltrar el gobierno de México. En esa conversación, Téllez pidió a Estados Unidos que ofrezca "ayuda" a México en la lucha contra el crimen organizado.

Además, la parlamentaria del PAN defendió su integridad, asegurando que su "trayectoria es limpia" frente a lo que llamó "los mafiosos de Morena". Dijo que su fe en Dios y en la ciudadanía le daba la fuerza para “hacer temblar a los tiranos de los morenarcos”.

