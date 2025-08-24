HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     
Ciencia

Arqueólogos revelan sorprendente pozo de guerreros torturados en Francia con 6.000 años de historia

Un hallazgo arqueológico en el noreste de Francia revela una fosa común de hace 6.000 años, donde decenas de guerreros fueron enterrados tras un brutal conflicto bélico.

Arqueólogos descubrieron una fosa con guerreros. Foto: Daily Mail
Arqueólogos descubrieron una fosa con guerreros. Foto: Daily Mail

Un hallazgo arqueológico en el noreste de Francia revela una fosa común que data de hace 6.000 años, donde decenas de guerreros encontraron un final brutal tras ser capturados en un contexto de guerra generalizada en la región.

Este descubrimiento, que ha dejado a los investigadores atónitos, proporciona una visión escalofriante de la violencia que caracterizaba a las sociedades antiguas. La fosa, que permaneció oculta durante milenios, es un testimonio de las atrocidades cometidas en tiempos de conflicto, reflejando la brutalidad de la guerra en la prehistoria europea.

PUEDES VER: Esta es la ciudad perdida bajo el agua en América Latina que podría cambiar la historia: más antigua que las pirámides de Egipto

lr.pe

Un vistazo a la historia de la guerra en la región

La región noreste de Francia ha sido históricamente un punto caliente de conflictos. Durante milenios, las luchas por el control territorial y los recursos llevaron a la captura y ejecución de muchos guerreros. Este descubrimiento se suma a una serie de hallazgos que han documentado la violencia y la guerra en la prehistoria.

Detalles del hallazgo arqueológico

Los arqueólogos, al excavar el sitio, encontraron no solo los restos de los guerreros, sino también artefactos que podrían proporcionar información sobre las armas y tácticas utilizadas en la época. La fosa, que se cree que fue utilizada para enterrar a los guerreros caídos, ofrece una visión única de las prácticas funerarias y la cultura de la guerra en ese tiempo.

Implicaciones para la arqueología y la historia

Este descubrimiento no solo es un hallazgo importante para la arqueología, sino que también plantea preguntas sobre la naturaleza de la guerra y la violencia en las sociedades antiguas. Los investigadores esperan que el análisis de los restos y los artefactos encontrados en la fosa ayude a desentrañar más sobre las dinámicas sociales y políticas de la época, así como sobre las experiencias de aquellos que vivieron en un tiempo de conflicto constante.

Notas relacionadas
“Antiguo Perú”: el regreso de Julio C. Tello

“Antiguo Perú”: el regreso de Julio C. Tello

LEER MÁS
Esta es la única megaconstrucción humana visible desde el espacio con más de 30 mil hectáreas: supera a la Gran Muralla China

Esta es la única megaconstrucción humana visible desde el espacio con más de 30 mil hectáreas: supera a la Gran Muralla China

LEER MÁS
Esta es la ciudad perdida bajo el agua en América Latina que podría cambiar la historia: más antigua que las pirámides de Egipto

Esta es la ciudad perdida bajo el agua en América Latina que podría cambiar la historia: más antigua que las pirámides de Egipto

LEER MÁS
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
No es neandertal ni humano: un cráneo de hace 300.000 años encontrado en Grecia pertenecería a una especie desconocida

No es neandertal ni humano: un cráneo de hace 300.000 años encontrado en Grecia pertenecería a una especie desconocida

LEER MÁS
El joven que duró 11 días sin dormir y los terribles efectos que sufrió en el experimento real del sueño

El joven que duró 11 días sin dormir y los terribles efectos que sufrió en el experimento real del sueño

LEER MÁS
Arqueólogos hallan restos de residencia prehispánica de personaje de élite de la cultura Virú en La Libertad

Arqueólogos hallan restos de residencia prehispánica de personaje de élite de la cultura Virú en La Libertad

LEER MÁS
Unos arqueólogos descubrieron 7 esferas misteriosas enterradas bajo una antigua isla artificial creada en el Amazonas

Unos arqueólogos descubrieron 7 esferas misteriosas enterradas bajo una antigua isla artificial creada en el Amazonas

LEER MÁS
Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

LEER MÁS
El nuevo método que destruye el 99% de las células cancerígenas con una luz infrarroja y sin realizar cirugías

El nuevo método que destruye el 99% de las células cancerígenas con una luz infrarroja y sin realizar cirugías

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Ciencia

Arqueólogos egipcios descubren ciudad sumergida de más de dos mil años bajo el mar Mediterráneo

Científicos revelan los cambios abruptos que la Antártida está sufriendo y que todo el mundo sentirá

'Luna de sangre': ¿Qué dice la NASA de este inusual fenómeno que será visible en septiembre del 2025?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota