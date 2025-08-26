Mujer reportada desaparecida en Texas apareció en Escocia con tribu que rechaza la vida moderna

Kaura Taylor fue reportada como desparecida por su familia en Texas pero terminó siendo localizada en los bosques de Jedburgh, Escocia. Eligió voluntariamente con un pequeño colectivo que sostiene que esas tierras les fueron arrebatadas hace 400 años, por lo cual, han establecido un asentamiento forestal para recuperarlas.

El Reino de Kubala esta conformada por el rey y excantante de ópera, Atehene (antes Kofi Offeh), de 36 años, y su esposa Nandi. La sirvienta se llama Asnat, también es conocida como Lady Safi. La cadena de medios británica SWNS confirman que se trata de la misma Kaura Taylor.

Una desaparición voluntaria: Kaura Taylor y su vida con el Reino de Kubala

“Para las autoridades del Reino Unido, obviamente no estoy desaparecida. Déjenme en paz. Soy una adulta, no una niña indefensa.”, expresó Kaura Taylor a través de un video. Taylor, quien es madre de un niño, salió de Texas el 25 de mayo y meses después fue encontrada junto a la tribu africana en las Tierras Altas de Escocia. “Desapareció en mayo. Pero no estaba desaparecida en absoluto; se fue a vivir con esta gente”, declaró la tía de Taylor, Vandora Skinner, a The Independent.

Los integrantes del Reino de Kubala que no aceptan las leyes locales y aseguran ser perseguidos por personas que no entienden su forma de vida. Aunque han recibido órdenes de desalojo y sufrieron un incendio que destruyó sus tiendas, sostienen que solo obedecen las leyes de su dios Yahowah

Tribu en Escocia afirma conexión con el linaje de David y denuncia despojo histórico

El rey Atehene se declara descendiente del Mesías y afirma: "Vivimos una vida muy simple de retorno a la inocencia. Nos conectamos con la naturaleza, con los árboles que nos rodean. Nos levantamos cada mañana agradeciendo y nos bañamos en agua de manantial. Dependemos a diario del creador para alimento, refugio y ropa. Vivimos en una tienda sin paredes, pero no tememos a nadie, porque tenemos la protección del creador, Yahowah.”

El grupo afirma ser una tribu hebrea perdida, liderada por un rey que, según ellos, desciende del linaje de David y es el Mesías. Aseguran que sus ancestros fueron expulsados por Isabel I, quien desterró a los jacobitas negros originarios. Su misión, dicen, es cumplir una profecía mediante el establecimiento de su reino y la unificación de otras “tribus perdidas”. “Somos las Tribus Perdidas de los hebreos y hemos regresado a reclamar Escocia como nuestra patria, una tierra robada por Isabel la Primera 400 años atrás, cuando deportó a todos los negros de Escocia e Inglaterra, que no eran africanos, sino nativos de la tierra”, declaró la reina Nandi.