Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     
¡Buenas noticias en España! Hacienda confirma deducción de hasta 1.150 euros en la Renta 2025-26

Las familias que convivan con mayores de 65 años podrán acceder a deducciones de hasta 1.150 euros en la Renta 2025-26, siempre que cumplan los requisitos fijados por la Agencia Tributaria.

La Renta 2025-26 permitirá deducir hasta 2.550 euros con familias mayores de 65 años o discapacidad en España.
La Renta 2025-26 permitirá deducir hasta 2.550 euros con familias mayores de 65 años o discapacidad en España.

La Agencia Tributaria aplicará nuevas deducciones a la Renta 2025-26 para familias que convivan con ascendientes mayores de 65 años. Los beneficios fiscales pueden alcanzar hasta 2.550 euros.

La medida busca aliviar la carga económica de los hogares que cumplen los requisitos establecidos, entre ellos, la convivencia mínima y ciertos límites de ingresos.

¿Quiénes pueden acceder a la deducción de hasta 2.550 euros por Hacienda en España?

El importe de la deducción varía en función de la edad del ascendiente. En primer lugar, quienes convivan con un familiar mayor de 65 años podrán desgravar hasta 1.150 euros. En el caso de que el miembro familiar supere los 75 años, el beneficio aumenta y puede alcanzar los 2.550 euros.

Además, las personas con una discapacidad igual o superior al 33 % también tienen derecho a esta ayuda fiscal, independientemente de la edad.

Condiciones y la importancia para acceder a la deducción en España

No basta únicamente con superar la edad establecida o acreditar una discapacidad. Para que la deducción sea válida, la Agencia Tributaria exige que el contribuyente haya convivido con el ascendiente al menos durante la mitad del periodo impositivo.

A ello se suman otros requisitos económicos:

  • El ascendiente no puede tener rentas anuales superiores a 8.000 euros, excluyendo las rentas exentas de impuestos.
  • Tampoco puede haber presentado un IRPF superior a 1.800 euros.

Aunque algunos contribuyentes podrían no estar obligados a presentar la Declaración de la Renta, los expertos fiscales aconsejan hacerlo igualmente. De esta forma, Hacienda puede aplicar correctamente la deducción y permitir que las familias obtengan el beneficio correspondiente.

Con esta medida, las unidades familiares que cumplan con las condiciones podrán lograr un ahorro fiscal de hasta 2.550 euros, un apoyo especialmente relevante para quienes conviven con personas mayores o en situación de vulnerabilidad.

