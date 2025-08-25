Paraguay aconseja a sus ciudadanos no viajar a Venezuela por la crisis política y de seguridad. | Composición LR

Paraguay aconseja a sus ciudadanos no viajar a Venezuela por la crisis política y de seguridad. | Composición LR

El Gobierno de Paraguay recomendó este lunes a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela debido a la "delicada situación institucional y de seguridad" que atraviesa el país caribeño. La advertencia fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado en la red social X.

En la nota, la Cancillería recordó que Paraguay no cuenta con embajada ni consulado en Venezuela, lo que impide brindar servicios de asistencia a los connacionales que pudieran requerir apoyo.

PUEDES VER: Israel asesina a 5 periodistas de AP y Reuters durante ataque a hospital de Gaza que dejó un total de 15 muertos

Ruptura diplomática y tensiones bilaterales

Las relaciones entre Asunción y Caracas se rompieron en enero pasado, después de que el presidente paraguayo, Santiago Peña, respaldara al líder opositor Edmundo González Urrutia, quien denunció fraude en las elecciones presidenciales de 2024. El gobierno de Nicolás Maduro consideró la postura paraguaya como una violación del derecho internacional y del "principio de no intervención".

En noviembre de 2023, pocos meses después de asumir la presidencia, Peña había restablecido vínculos diplomáticos con Venezuela tras cuatro años de ruptura iniciados durante la gestión de Mario Abdo Benítez. Sin embargo, en enero de 2025, Maduro volvió a ordenar el retiro del personal diplomático paraguayo y el rompimiento de relaciones.

Escalada internacional con Estados Unidos

La crisis en Venezuela se enmarca en una creciente escalada con Estados Unidos. El presidente Donald Trump advirtió el despliegue de buques y tropas en el Caribe como parte de su ofensiva contra el narcotráfico, acusando al Cartel de los Soles —vinculado a altos mandos militares venezolanos— de operaciones ilícitas. Washington incluso duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro.

El pasado jueves, el presidente Peña firmó un decreto que catalogó al Cartel de los Soles como una "organización terrorista internacional", en coincidencia con la llegada a Asunción de una delegación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y una reunión posterior con el jefe del Comando Sur, Alvin Hosley, a quien condecoró.

Advertencias internacionales

La recomendación paraguaya se suma a la emitida recientemente por la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela (VAU), que opera desde Bogotá, la cual reiteró a sus ciudadanos la alerta de no viajar ni permanecer en el país caribeño, en medio de la inestabilidad política y el deterioro de la seguridad.