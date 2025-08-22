Mujer británica cumple 116 años y rompe récord como la más longeva del mundo: "Hago lo que me gusta"

Ethel Caterham también fue la mujer viva más longeva del Reino Unido, antes de ser la persona de mayor edad en el mundo. | Foto: @leefer3/X

Ethel Caterham también fue la mujer viva más longeva del Reino Unido, antes de ser la persona de mayor edad en el mundo. | Foto: @leefer3/X

Ethel Caterham ha presenciado 2 guerras mundiales, el avance de la informática, la aviación, la llegada del internet y muchos otros sucesos importantes a lo largo de su vida. Este jueves 21 de agosto, según lo que indica la residencia de ancianos en la que vive en Inglaterra, acaba de consolidar su estatus como la mujer viva más longeva en el mundo al celebrar sus 116 años de edad.

Este título le pertenece a Caterham desde principios de mayo de este año, después de que una monja brasileña, Inah Canabarro Lucas, falleciera y se lo heredara, según el Grupo de Investigación Gerontológica (GRG). No obstante, todavía le faltan algunos años para convertirse en la persona más longeva de la historia, ya que el título aún es de Jeanne Calment, quien vivió hasta los 122 años y 164 días, según el libro Guinness de los récords.

El secreto de una larga vida: actitud positiva y sin excesos

En entrevistas anteriores, Ethel Caterham ha relatado que piensa que ciertos hábitos han ayudado a que su vida se haya extendido. Ella afirma que el tomarse la vida con calma es parte de su secreto: “Nunca discuto con nadie, escucho y hago lo que me gusta”. De la misma manera, señala que si bien es importante iniciar nuevas experiencias, también lo es no caer en los excesos.

“Di que sí a cada oportunidad porque nunca sabes a dónde puede llevarte. Ten una actitud mental positiva y come todo con moderación”. Nacida el 21 de agosto de 1909, ella se casó con Norman Caterham en 1933 y tuvieron 2 hijos, los cuales murieron cuando tenían alrededor de 80 años. No obstante, la hermana mayor de Ethel, Gladys Babilas, también fue longeva, ya que falleció a los 104 años en 2002.

Ethel Caterham es reconocida internacionalmente como la mujer viva más longeva

A pesar de estar profundamente conmovida por los buenos deseos de la gente y todos los mensajes amables, Ethel Caterham decidió no brindar entrevistas. "Ella decidió de nuevo no conceder entrevistas, prefiriendo pasar el día tranquilamente con su familia para poder disfrutarlo a su propio ritmo. El rey podría ser su única concesión, y es comprensible", señaló un portavoz del asilo.

En el 2024, el rey Carlos III le envió a Caterham una tarjeta felicitándola por su cumpleaños número 115 al ser la mujer viva más anciana y la persona de mayor edad del Reino Unido. De la misma manera, Guinness World Records también la felicitó por la ocasión.