HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Mujer británica cumple 116 años y rompe récord como la más longeva del mundo: "Hago lo que me gusta"

Ethel Caterham se convirtió en la mujer viva más longeva del mundo desde abril de este año, cuando Inah Canabarro Lucas, una monja brasileña, falleció. Sin embargo, todavía le faltan algunos años para alcanzar a Jeanne Calment, quien vivió hasta los 122 años

Ethel Caterham también fue la mujer viva más longeva del Reino Unido, antes de ser la persona de mayor edad en el mundo.
Ethel Caterham también fue la mujer viva más longeva del Reino Unido, antes de ser la persona de mayor edad en el mundo. | Foto: @leefer3/X

Ethel Caterham ha presenciado 2 guerras mundiales, el avance de la informática, la aviación, la llegada del internet y muchos otros sucesos importantes a lo largo de su vida. Este jueves 21 de agosto, según lo que indica la residencia de ancianos en la que vive en Inglaterra, acaba de consolidar su estatus como la mujer viva más longeva en el mundo al celebrar sus 116 años de edad.

Este título le pertenece a Caterham desde principios de mayo de este año, después de que una monja brasileña, Inah Canabarro Lucas, falleciera y se lo heredara, según el Grupo de Investigación Gerontológica (GRG). No obstante, todavía le faltan algunos años para convertirse en la persona más longeva de la historia, ya que el título aún es de Jeanne Calment, quien vivió hasta los 122 años y 164 días, según el libro Guinness de los récords.

PUEDES VER: La inteligencia artificial le 'devuelve la voz' a una mujer británica con una enfermedad neurodegenerativa

lr.pe

El secreto de una larga vida: actitud positiva y sin excesos

En entrevistas anteriores, Ethel Caterham ha relatado que piensa que ciertos hábitos han ayudado a que su vida se haya extendido. Ella afirma que el tomarse la vida con calma es parte de su secreto: “Nunca discuto con nadie, escucho y hago lo que me gusta”. De la misma manera, señala que si bien es importante iniciar nuevas experiencias, también lo es no caer en los excesos.

“Di que sí a cada oportunidad porque nunca sabes a dónde puede llevarte. Ten una actitud mental positiva y come todo con moderación”. Nacida el 21 de agosto de 1909, ella se casó con Norman Caterham en 1933 y tuvieron 2 hijos, los cuales murieron cuando tenían alrededor de 80 años. No obstante, la hermana mayor de Ethel, Gladys Babilas, también fue longeva, ya que falleció a los 104 años en 2002.

PUEDES VER: Corte de luz causa la muerte de mujer de 77 años durante cirugía de corazón en hospital de Inglaterra

lr.pe

Ethel Caterham es reconocida internacionalmente como la mujer viva más longeva

A pesar de estar profundamente conmovida por los buenos deseos de la gente y todos los mensajes amables, Ethel Caterham decidió no brindar entrevistas. "Ella decidió de nuevo no conceder entrevistas, prefiriendo pasar el día tranquilamente con su familia para poder disfrutarlo a su propio ritmo. El rey podría ser su única concesión, y es comprensible", señaló un portavoz del asilo.

En el 2024, el rey Carlos III le envió a Caterham una tarjeta felicitándola por su cumpleaños número 115 al ser la mujer viva más anciana y la persona de mayor edad del Reino Unido. De la misma manera, Guinness World Records también la felicitó por la ocasión.

Notas relacionadas
La inteligencia artificial le 'devuelve la voz' a una mujer británica con una enfermedad neurodegenerativa

La inteligencia artificial le 'devuelve la voz' a una mujer británica con una enfermedad neurodegenerativa

LEER MÁS
Mochilera británica realizó un viaje al Perú por vacaciones y se encariñó con perro de la calle: lo adoptó y ahora viven en Inglaterra

Mochilera británica realizó un viaje al Perú por vacaciones y se encariñó con perro de la calle: lo adoptó y ahora viven en Inglaterra

LEER MÁS
Hombre muere en Escocia tras ser mordido por una araña venenosa que compró por internet como mascota

Hombre muere en Escocia tras ser mordido por una araña venenosa que compró por internet como mascota

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

LEER MÁS
Gobierno de Rusia expresa apoyo a Venezuela ante el aumento de tensiones con Estados Unidos por el envío de buques

Gobierno de Rusia expresa apoyo a Venezuela ante el aumento de tensiones con Estados Unidos por el envío de buques

LEER MÁS
Arqueólogos afirman haber descubierto una sociedad perdida que existió antes de los Incas cerca al lago Titicaca en Bolivia

Arqueólogos afirman haber descubierto una sociedad perdida que existió antes de los Incas cerca al lago Titicaca en Bolivia

LEER MÁS
Una guía muere frente a turistas cuando dirigía una excursión por el Coliseo romano: habría sufrido golpe de calor

Una guía muere frente a turistas cuando dirigía una excursión por el Coliseo romano: habría sufrido golpe de calor

LEER MÁS
Inquilinos remodelan dúplex en Argentina, pero terminan dejando el terreno vacío porque dueño se negó a reconocer sus mejoras

Inquilinos remodelan dúplex en Argentina, pero terminan dejando el terreno vacío porque dueño se negó a reconocer sus mejoras

LEER MÁS
Paraguay declara organización terrorista al "Cártel de los Soles", grupo que EE. UU. vincula con Nicolás Maduro

Paraguay declara organización terrorista al "Cártel de los Soles", grupo que EE. UU. vincula con Nicolás Maduro

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Mundo

Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

El hombre que sobrevivió seis días en una montaña, con una pierna rota y sin comida ni agua en Noruega

Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota